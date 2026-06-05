وزير التربية: الرئيس الشرع تابع سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول

1C7A8765 1 860x573 1 وزير التربية: الرئيس الشرع تابع سير امتحانات الشهادات العامة في يومها الأول

دمشق-سانا

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية أحمد الشرع في اليوم الأول للامتحانات، اطمأنّ خلاله على سير امتحانات الشهادات العامة والأجواء التي تجري فيها العملية الامتحانية.

وأوضح الوزير تركو في تصريح اليوم الجمعة، أن هذا الاهتمام والمتابعة المباشرة يعكسان المكانة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التربية والتعليم، والحرص على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأشار إلى أن الوزارة تثمّن عالياً توجيهات الرئيس الشرع ودعمه المتواصل للعملية التربوية والتعليمية.

وانطلقت أمس الخميس امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في مختلف المحافظات السورية، في حين تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية يوم غد السبت.

وتقدم للامتحانات 450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً.

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