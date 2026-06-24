التعليم العالي والسفارة السورية بأنقرة تبحثان ملف الجامعات التركية في سوريا مع الجانب التركي

086A2133 التعليم العالي والسفارة السورية بأنقرة تبحثان ملف الجامعات التركية في سوريا مع الجانب التركي

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم، سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية، وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

086A2145 التعليم العالي والسفارة السورية بأنقرة تبحثان ملف الجامعات التركية في سوريا مع الجانب التركي

وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد بمشاركة ممثل إدارة الشؤون التركية ودول البلقان في وزارة الخارجية والمغتربين عبد العزيز الخلف، إلى أهمية التعاون في إنجاز ملف الجامعات التركية قبل بدء العام الدراسي القادم، وخاصة جامعتي غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين كان لهما دور بارز في الشمال السوري.

ولفت الوزير الحلبي إلى سعي الوزارة بعد التحرير لإيجاد حلول لطلاب هذه الجامعات والهيئات الإدارية فيها، وضرورة تأمينهم واحتوائهم، حيث تم تشكيل لجنة خماسية قابلت الطلاب والأساتذة للتعرّف على رؤيتهم.

وبيّن الوزير الحلبي، أنه تم رفع كتاب إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لدراسة رؤية الوزارة تجاه ملف الجامعات التركية، بإمكانية دمج كليات هذه الجامعات مع جامعة حلب باعتباره مطلباً طلابياً، مشيراً إلى إمكانية تواصل السفارة مع مجلس التعليم العالي التركي لمناقشة هذا الملف للوصول إلى حل نهائي يناسب الطرفين.

ولفت الوزير الحلبي أيضاً إلى إمكانية التعاون مع السفارة في ملفات التبادل الثقافي والمنح الدراسية، والجامعة السورية التركية، وفي تحضير مسودة تفاهم جديدة مع الجانب التركي وفق رؤية جديدة، بعد انتهاء الاتفاقيات السابقة بين الوزارة والجانب التركي.

من جانبه أكد القائم بالأعمال القاسم، استعداد السفارة للتعاون في مجال إعداد الاتفاقيات المشتركة مع الجانب التركي، وفي تسريع الإجراءات، والاستفادة من التجربة التركية في مجال التعليم العالي.

086A2198 التعليم العالي والسفارة السورية بأنقرة تبحثان ملف الجامعات التركية في سوريا مع الجانب التركي

شارك بالاجتماع معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بحث يوم الخميس الماضي، مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز، التعاون في مجال التعليم العالي، وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري، وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا.

086A2162 التعليم العالي والسفارة السورية بأنقرة تبحثان ملف الجامعات التركية في سوريا مع الجانب التركي
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