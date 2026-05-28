مديرية تربية دير الزور تتابع أوضاع الطلاب المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا
تابعت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور أوضاع الطلاب المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مدير التربية والتعليم علي الصالح، بمشاركة الكادر الإداري في المديرية، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وإدارة الكوارث في المحافظة.
وبحث الاجتماع، الذي عُقد في مبنى المديرية اليوم الخميس، آليات ضمان استمرار العملية الامتحانية للطلاب والطالبات القاطنين في مناطق شرق الفرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الظروف الملائمة وتسهيل وصول الطلبة إلى مراكز الامتحان، بما يضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية بالأوضاع الطارئة التي تشهدها المنطقة.
كما ناقش المجتمعون خطة استقبال الوافدين من حي الحويقة والمناطق المحاذية لنهر الفرات، والعمل على تجهيز مراكز إيواء ضمن عدد من المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية والدعم اللازم للأسر المتضررة.
وتواصل الجهات الحكومية في المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والفرق المختصة، تنفيذ إجراءات احترازية وخطط استجابة ميدانية للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، في إطار تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى حماية السكان، وتأمين مراكز الإيواء، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعي التعليم والمياه.