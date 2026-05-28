مديرية تربية دير الزور تتابع أوضاع الطلاب المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا‏

تابعت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور أوضاع الطلاب المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ‏وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مدير التربية والتعليم علي الصالح، بمشاركة الكادر الإداري في المديرية، وممثلين عن ‏منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وإدارة الكوارث في المحافظة.‏

وبحث الاجتماع، الذي عُقد في مبنى المديرية اليوم الخميس، آليات ضمان استمرار العملية الامتحانية للطلاب والطالبات ‏القاطنين في مناطق شرق الفرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الظروف الملائمة وتسهيل وصول الطلبة إلى ‏مراكز الامتحان، بما يضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية بالأوضاع الطارئة التي تشهدها المنطقة.

كما ناقش المجتمعون خطة استقبال الوافدين من حي الحويقة والمناطق المحاذية لنهر الفرات، والعمل على تجهيز مراكز ‏إيواء ضمن عدد من المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية والدعم اللازم للأسر ‏المتضررة. ‏

وتواصل الجهات الحكومية في المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والفرق المختصة، تنفيذ إجراءات احترازية ‏وخطط استجابة ميدانية للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، في إطار تضافر الجهود الحكومية الرامية ‏إلى حماية السكان، وتأمين مراكز الإيواء، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، ولا سيما قطاعي التعليم والمياه.