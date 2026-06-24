ورشة عمل بجامعة دمشق حول دمج مفاهيم وأدوات ‏الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة

دمشق-سانا
تركزت ورشة العمل التي أقامتها كليتا الاقتصاد والشريعة بجامعة دمشق على إيجاد مقاربة بين مناهج الكليتين، لتمكين الخريجين من دمج مفاهيم اقتصاد وأدوات التمويل الإسلامي، وتوظيفها بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وفي ختام الورشة التي أقيمت على مدى يومين في كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق، أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان في تصريح لـ سانا، ، أن الاقتصاد الإسلامي يشكل نقطة التقاء بين كليتي الاقتصاد والشريعة، لكون الاهتمام العالمي بهذا النموذج الاقتصادي ازداد بعد الأزمات المالية المتكررة التي شهدها العالم، ما دفع العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية إلى دراسة مفاهيمه، والاستفادة من أدواته ونظرياته في معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأكد كنعان أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى بناء مجتمع متعاون ومتكافل يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن الورشة تستهدف طلاب السنوات الثالثة والرابعة وطلاب الدراسات العليا.
وأشار كنعان إلى أن الطالب يحتاج إلى المعرفة الأكاديمية التي تشرح له أسس العلم وتطوره، كما يحتاج إلى الاطلاع على التجارب التطبيقية والحوار العلمي الذي يثري أفكاره ويعزز قدرته على التحليل والنقاش، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم ورشات تخصصية تسهم في تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والمهارات العملية في آن واحد.
من جانبه، أوضح المستشار الدولي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بشير لطفي أن أدوات التمويل الاسلامي تسهم في تحريك عجلة الإنتاج ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية تطوير البرامج الأكاديمية المتخصصة بالاقتصاد والتمويل الإسلامي بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل والتوسع المتزايد للمصارف الإسلامية.
وبيّن لطفي أن المحاضرات في الورشة تناولت عدداً من أدوات التمويل الإسلامي التي يمكن الاستفادة منها في دعم التنمية وإعادة الإعمار، ومن أبرزها المرابحة لتمويل السلع والأنشطة التجارية، والاستصناع لتمويل مشاريع البناء والصناعة والمقاولات، إضافة إلى السلم الذي يعد من الأدوات الملائمة لتمويل القطاع الزراعي وتوفير السيولة للمزارعين قبل مواسم الإنتاج.
يُذكر أن الورشة بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، حيث ناقشت مجموعة من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، شملت التأصيل النظري لهذا النموذج الاقتصادي والأسس المعرفية والمنهجية التي يقوم عليها، ورؤية المدارس الاقتصادية الغربية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى آفاق التمويل الإسلامي في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية الشاملة، واستعراض عدد من التجارب المالية الإسلامية المعاصرة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.