ورشة عمل بجامعة دمشق حول دمج مفاهيم وأدوات ‏الاقتصاد الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة

دمشق-سانا

تركزت ورشة العمل التي أقامتها كليتا الاقتصاد والشريعة ‏بجامعة دمشق على إيجاد مقاربة بين مناهج الكليتين، ‏لتمكين الخريجين من دمج مفاهيم اقتصاد وأدوات التمويل ‏الإسلامي، وتوظيفها بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا‎.‎

وفي ختام الورشة التي أقيمت على مدى يومين في كلية ‏الاقتصاد والتجارة بجامعة دمشق، أوضح عميد كلية ‏الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان في تصريح لـ سانا، ، ‏أن الاقتصاد الإسلامي يشكل نقطة التقاء بين كليتي ‏الاقتصاد والشريعة، لكون الاهتمام العالمي بهذا النموذج ‏الاقتصادي ازداد بعد الأزمات المالية المتكررة التي ‏شهدها العالم، ما دفع العديد من الجامعات ومراكز ‏الأبحاث الغربية إلى دراسة مفاهيمه، والاستفادة من أدواته ‏ونظرياته في معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحقيق ‏قدر أكبر من العدالة الاجتماعية‎.‎

وأكد كنعان أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى تحقيق ‏التوازن بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى ‏بناء مجتمع متعاون ومتكافل يحقق العدالة الاجتماعية ‏ويحسن مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن الورشة ‏تستهدف طلاب السنوات الثالثة والرابعة وطلاب ‏الدراسات العليا‎.‎

وأشار كنعان إلى أن الطالب يحتاج إلى المعرفة ‏الأكاديمية التي تشرح له أسس العلم وتطوره، كما يحتاج ‏إلى الاطلاع على التجارب التطبيقية والحوار العلمي ‏الذي يثري أفكاره ويعزز قدرته على التحليل والنقاش، ‏لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم ورشات تخصصية ‏تسهم في تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والمهارات ‏العملية في آن واحد‎.‎

من جانبه، أوضح المستشار الدولي في الاقتصاد ‏والتمويل الإسلامي بشير لطفي أن أدوات التمويل ‏الاسلامي تسهم في تحريك عجلة الإنتاج ودعم مختلف ‏القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في مرحلة إعادة ‏الإعمار، مؤكداً أهمية تطوير البرامج الأكاديمية ‏المتخصصة بالاقتصاد والتمويل الإسلامي بما ينسجم مع ‏احتياجات سوق العمل والتوسع المتزايد للمصارف ‏الإسلامية‎.‎

وبيّن لطفي أن المحاضرات في الورشة تناولت عدداً من ‏أدوات التمويل الإسلامي التي يمكن الاستفادة منها في ‏دعم التنمية وإعادة الإعمار، ومن أبرزها المرابحة ‏لتمويل السلع والأنشطة التجارية، والاستصناع لتمويل ‏مشاريع البناء والصناعة والمقاولات، إضافة إلى السلم ‏الذي يعد من الأدوات الملائمة لتمويل القطاع الزراعي ‏وتوفير السيولة للمزارعين قبل مواسم الإنتاج‎.‎

يُذكر أن الورشة بدأت أعمالها أمس الثلاثاء، حيث ناقشت ‏مجموعة من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، ‏شملت التأصيل النظري لهذا النموذج الاقتصادي والأسس ‏المعرفية والمنهجية التي يقوم عليها، ورؤية المدارس ‏الاقتصادية الغربية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى آفاق ‏التمويل الإسلامي في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية ‏الشاملة، واستعراض عدد من التجارب المالية الإسلامية ‏المعاصرة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية‎.‎