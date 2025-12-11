تخريج 100 طالب من كليتي الهندسة الزراعية والمعمارية في سلمية بجامعة حماة

حماة-سانا

أقامت كليتا الهندسة الزراعية والهندسة المعمارية في مدينة سلمية التابعة لجامعة حماة اليوم، حفل تخريج 100 طالب باسم “دفعة النصر”، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد التحرير.

وقدم رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز التهنئة للخريجين وأهلهم، متمنياً أن يكونوا خير سفراء لجامعة حماة في بناء الوطن وخدمته في قطاعي الإنتاج والبناء المتخصصين فيهما، كما شكر أساتذتهم على ما بذلوه من جهود في سبيل إكسابهم المهارات والخبرات العلمية.

خريجة الهندسة المعمارية سالي دباغ، أعربت عن شعورها بالفخر والاعتزاز والسعادة بمناسبة تخرجها، الذي يتزامن مع احتفالات السوريين بالنصر والتحرير.

بدورها، خريجة الهندسة الزراعية نسمة وردة، أكدت استعداد الخريجين للمساهمة بإعادة إعمار سوريا، واستثمار تحصيلهم العلمي ومعارفهم في ذلك.

وكانت جامعة حماة احتفلت الأسبوع الماضي بتخريج 35 طالباً في المعهد التقاني للحاسوب باسم دفعة “النصر والتحرير”، وذلك بمناسبة ذكرى التحرير.

