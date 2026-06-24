كلية الهندسة المدنية بجامعة إدلب تقيم ورشة عمل ‏تطبيقية حول تنفيذ بلاطات الهوردي‎ ‎

إدلب-سانا‏

أقامت كلية الهندسة المدنية في جامعة إدلب اليوم ‏الأربعاء ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول “تنفيذ ‏بلاطات الهوردي وفق الأصول الهندسية”، بمشاركة نحو ‌‏50 طالباً من طلاب السنتين الرابعة والخامسة، وذلك في ‏مبنى الكلية بجامعة إدلب‎.‎

وجمعت الورشة بين الجانب النظري والميداني، حيث ‏تضمنت محاضرات تعريفية ببلاطات الهوردي ومجالات ‏استخدامها الإنشائي، وشرحاً تفصيلياً لمراحل التنفيذ‎.‎‎ ‎

وشهدت الفعالية تطبيقاً عملياً ميدانياً نفذ فيه الطلاب ‏بأنفسهم مختلف مراحل العمل تحت إشراف أساتذة الكلية، ‏مع مناقشة أبرز الأخطاء التنفيذية الشائعة في مواقع ‏العمل وطرق معالجتها، إلى جانب التوعية بإجراءات ‏السلامة المهنية‎.‎



وفي تصريح لمراسل سانا أوضح عميد كلية الهندسة ‏المدنية في الجامعة الدكتور ياسر عبد الوهاب، أن ‏الفعالية تأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز الجانب التطبيقي، ‏وربط المخرجات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، وأشار ‏إلى أهمية الورشة التي نقلت الطلاب إلى ميدان العمل ‏بشكل مباشر، ما يسهم في تعزيز مهارات الطلاب العملية ‏وربطها بالمعارف النظرية. ‎

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من جانبه عبّر حسن السلطان طالب هندسة مدنية في ‏السنة الخامسة عن استفادته الكبيرة من التجربة العملية، ‏حيث نقلته الورشة من معلومات الكتاب النظرية إلى ‏أرض الواقع، مشيراً إلى أن تكثيف الفعاليات المماثلة قبل ‏التخرج يعطي الطلاب ثقة أكبر عند الدخول لمواقع ‏العمل.‎ ‎

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وتُعد بلاطات الهوردي من الأنظمة الإنشائية الشائعة في ‏البناء لخفة وزنها وتكلفتها المنخفضة، وتتطلب دقة عالية ‏في التنفيذ لتجنب مشاكل التشققات والهبوط لاحقاً.‎

وتسعى جامعة إدلب من خلال هذه الورش التطبيقية إلى ‏سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع الميداني، في ظل ‏حاجة المنطقة لكوادر هندسية مؤهلة لإعادة الإعمار‎.‎