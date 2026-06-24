كلية الهندسة المدنية بجامعة إدلب تقيم ورشة عمل ‏تطبيقية حول تنفيذ بلاطات الهوردي‎ ‎

إدلب-سانا
أقامت كلية الهندسة المدنية في جامعة إدلب اليوم الأربعاء ورشة عمل تطبيقية متخصصة حول “تنفيذ بلاطات الهوردي وفق الأصول الهندسية”، بمشاركة نحو 50 طالباً من طلاب السنتين الرابعة والخامسة، وذلك في مبنى الكلية بجامعة إدلب.
وجمعت الورشة بين الجانب النظري والميداني، حيث تضمنت محاضرات تعريفية ببلاطات الهوردي ومجالات استخدامها الإنشائي، وشرحاً تفصيلياً لمراحل التنفيذ.
وشهدت الفعالية تطبيقاً عملياً ميدانياً نفذ فيه الطلاب بأنفسهم مختلف مراحل العمل تحت إشراف أساتذة الكلية، مع مناقشة أبرز الأخطاء التنفيذية الشائعة في مواقع العمل وطرق معالجتها، إلى جانب التوعية بإجراءات السلامة المهنية.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح عميد كلية الهندسة المدنية في الجامعة الدكتور ياسر عبد الوهاب، أن الفعالية تأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز الجانب التطبيقي، وربط المخرجات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل، وأشار إلى أهمية الورشة التي نقلت الطلاب إلى ميدان العمل بشكل مباشر، ما يسهم في تعزيز مهارات الطلاب العملية وربطها بالمعارف النظرية.
من جانبه عبّر حسن السلطان طالب هندسة مدنية في السنة الخامسة عن استفادته الكبيرة من التجربة العملية، حيث نقلته الورشة من معلومات الكتاب النظرية إلى أرض الواقع، مشيراً إلى أن تكثيف الفعاليات المماثلة قبل التخرج يعطي الطلاب ثقة أكبر عند الدخول لمواقع العمل.
وتُعد بلاطات الهوردي من الأنظمة الإنشائية الشائعة في البناء لخفة وزنها وتكلفتها المنخفضة، وتتطلب دقة عالية في التنفيذ لتجنب مشاكل التشققات والهبوط لاحقاً.
وتسعى جامعة إدلب من خلال هذه الورش التطبيقية إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع الميداني، في ظل حاجة المنطقة لكوادر هندسية مؤهلة لإعادة الإعمار.