الهيئة الوطنية للجودة: انطلاق المقابلات الشفهية لخريجي الجامعات غير السورية

‏دمشق-سانا

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‏أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية اليوم الأحد، انطلاق المقابلات الشفهية للناجحين من خريجي الجامعات غير السورية، وذلك ضمن استكمال متطلبات معادلة الشهادات والتأكد من تحقيق المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة.

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‏وأشارت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، إلى مشاركة 107 طلاب متقدمين في المقابلات التي أجريت بمبنى الهيئة، وسط أجواء إيجابية وحوار علمي ومهني بناء، بما يسهم في تقييم الكفاءات والخبرات العلمية للمتقدمين، ويعزز من جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع المعايير الوطنية.

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‏وتأتي هذه المقابلات في إطار حرص الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية على ضمان جودة التعليم العالي، وتوحيد معايير التقييم لخريجي الجامعات غير السورية، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.