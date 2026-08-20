الذهب يتراجع بشكل طفيف بعد مكاسب كبيرة

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، في ظل توجه المتعاملين لجني الأرباح بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4509.91 دولارات للأوقية (الأونصة)، متراجعاً عن أعلى مستوياته منذ الثاني من حزيران الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4566.40 دولاراً.

وكان الذهب قفز أكثر من أربعة بالمئة أمس الأربعاء، ورغم أن المستثمرين غالباً ما ينظرون إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من الطلب عليه عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.