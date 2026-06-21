وزير التعليم العالي ومحافظ حمص يبحثان واقع القطاع التعليمي وإمكانية إحداث جامعات خاصة

حمص-سانا



بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع محافظ حمص مرهف النعسان، واقع القطاع التعليمي واحتياجاته الأساسية في المحافظة، وضرورة ربط الجامعة مع مديرياتها، وإمكانية إحداث جامعات خاصة، ومعالجة وضع الطلاب الدارسين في لبنان، وذلك ضمن الجولة الميدانية للاطلاع على الواقع التعليمي في حمص.

وأشار الحلبي في اللقاء الذي جرى في مبنى المحافظة اليوم الأحد، إلى أهمية الربط بين الجامعات والمديريات، وتفعيل الربط مع سوق العمل عبر مكاتب البحث والتطوير، لربط مخرجات الأبحاث باحتياجات التنمية، والتوجه نحو البحث العلمي التطبيقي، مثل الزراعة والطاقة وغيرها، وأهمية التحول الرقمي ودوره في مكافحة الفساد.



ولفت الحلبي إلى وجود مقترحات لاستحداث الجامعة السورية للعلوم العسكرية التي تتضمن عدداً من الاختصاصات العسكرية، والجامعة السورية للعلوم الأمنية، متخصصة بالعلوم الأمنية، وإحداث مركز لدراسات الفضاء في حمص وهو حالياً قيد التأهيل، مؤكداً أنه تمت معالجة موضوع الطلاب السوريين الدارسين في لبنان خلال سنوات الثورة السورية.



من جانبه، أشار محافظ إلى أهمية تحقيق التكامل بين الاحتياجات والإنتاج، والتشدد في مكافحة الفساد الإداري الذي يعد من التحديات المهمة، وإمكانية تعاون الوزارة في معالجة ملف طلاب المحافظة الدارسين في لبنان، بعد اضطرارهم للجوء إليها جراء جرائم النظام البائد، مؤكداً دعم المحافظة لكل الجهود المبذولة، وتقديم ما يمكن تقديمه لتصبح سوريا في مصاف الدول المتقدمة.



وكان وزير التعليم العالي و‏بحضور محافظ حمص، افتتح في وقت سابق ‏اليوم الأحد، قسم ‏القثطرة القلبية والتداخلية الوعائية في ‏مشفى حمص الجامعي، ‏بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال، ‏وذلك ضمن مبادرة مؤتمر ‌”‎تعافي ‏سوريا 2026‎” الرامية إلى ‏دعم القطاع الصحي وتطوير ‏الخدمات الطبية والتعليمية ‏في المحافظة‎.‎