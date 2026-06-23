جامعة دمشق تتقدم في تصنيف ‏QS‏ العالمي لعام 2027

دمشق-سانا
حافظت جامعة دمشق على حضورها في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027، وفق النسخة الصادرة بتاريخ الـ 18 من حزيران 2026، لتبقى الجامعة السورية الوحيدة المدرجة في هذا التصنيف العالمي، محققة تقدماً في ترتيبها لتصل إلى المرتبة 1223 عالمياً.
وأوضحت الجامعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن تقدمها في ترتيبها العالمي جاء نتيجة تحسن أدائها في عدد من المؤشرات المعتمدة في التصنيف، ولا سيما مؤشر سمعة الخريجين، الذي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 68.7%، بما يعكس تضاعف الثقة العالمية بكفاءة وجودة الخريجين السوريين، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
وبينت الجامعة أن مؤشر السمعة الأكاديمية في مجال الاستدامة ارتفع كذلك إلى 36.1، تأكيداً لالتزامها بتطبيق معايير التنمية المستدامة في بيئتها التعليمية والإدارية، ودلالةً على تزايد الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة وتعزيز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.
وأشارت الجامعة إلى أن مؤشر مخرجات التوظيف جاء كأعلى مؤشر تحققه الجامعة بين جميع المعايير المعتمدة في التصنيف، بنسبة بلغت 91.3.
ويُعد تصنيف QS أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات على مستوى العالم، وقد ضمت نسخة عام 2027، الصادرة في منتصف عام 2026، أفضل 1504 جامعات عالمية، وكانت جامعة دمشق من بينها.