جامعة دمشق تتقدم في تصنيف ‏QS‏ العالمي لعام 2027

‏‏دمشق-سانا

‏حافظت جامعة دمشق على حضورها في تصنيف ‏QS‏ العالمي للجامعات ‏لعام 2027، وفق النسخة الصادرة بتاريخ الـ 18 من حزيران 2026، لتبقى ‏الجامعة السورية الوحيدة المدرجة في هذا التصنيف العالمي، محققة تقدماً في ‏ترتيبها لتصل إلى المرتبة 1223 عالمياً.‏

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‏وأوضحت الجامعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن تقدمها في ‏ترتيبها العالمي جاء نتيجة تحسن أدائها في عدد من المؤشرات المعتمدة في ‏التصنيف، ولا ‏سيما مؤشر سمعة الخريجين، الذي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة ‌‏68.7%، بما يعكس تضاعف الثقة العالمية بكفاءة وجودة الخريجين ‏السوريين، وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.‏

وبينت الجامعة أن مؤشر السمعة الأكاديمية في مجال الاستدامة ارتفع كذلك ‏إلى ‌‏36.1، تأكيداً لالتزامها بتطبيق معايير التنمية المستدامة في بيئتها ‏التعليمية ‏والإدارية، ودلالةً على تزايد الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة ‏وتعزيز ‏مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.‏

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وأشارت الجامعة إلى أن ‏مؤشر مخرجات التوظيف جاء كأعلى مؤشر ‏تحققه الجامعة بين جميع المعايير المعتمدة في التصنيف، بنسبة بلغت 91.3.‏

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‏ويُعد تصنيف ‏QS‏ أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات على مستوى العالم، ‏وقد ضمت نسخة عام 2027، الصادرة في منتصف عام 2026، أفضل ‌‏1504 جامعات عالمية، وكانت جامعة دمشق من بينها.‏