الوزير الحلبي يؤكد على دعم الطلاب السوريين في الخارج ‏وتمكينهم لتسهيل عودتهم الأكاديمية ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، استمرار الوزارة ببذل الجهود الهادفة إلى دعم الطلبة السوريين الذين اضطروا خلال سنوات الثورة السورية المباركة، إلى متابعة تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وصون حقوقهم الأكاديمية، وفتح الأبواب أمامهم للعودة والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.
وأشاد الوزير الحلبي في منشور له على منصة (إكس) بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، بهؤلاء الطلبة، الذين حملوا معهم إصرارهم على التعلم، وحرصهم على الحفاظ على مستقبلهم رغم كل الظروف.
وأوضح الوزير الحلبي أن الوزارة تثمن عالياً ما حققه الطلبة السوريون من إنجازات علمية في دول الاغتراب، وتعمل على استقطابهم وتمكينهم، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل عودتهم الأكاديمية واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن.
ويشكل اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في العشرين من حزيران من كل عام، مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بحماية ملايين الأشخاص الذين أجبرتهم الظروف على مغادرة ديارهم، والعمل على توفير الظروف التي تجعل العودة إلى الوطن خياراً ممكناً ومستداماً، باعتبارها الحل الأكثر استقراراً وإنسانية لمأساة النزوح التي لا تزال تطال ملايين البشر حول العالم.