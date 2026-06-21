الوزير الحلبي يؤكد على دعم الطلاب السوريين في الخارج ‏وتمكينهم لتسهيل عودتهم الأكاديمية ‏

وزير التعليم العالي مروان الحلبي 1 4 الوزير الحلبي يؤكد على دعم الطلاب السوريين في الخارج ‏وتمكينهم لتسهيل عودتهم الأكاديمية ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، ‏استمرار الوزارة ببذل الجهود الهادفة إلى دعم الطلبة ‏السوريين ‏الذين اضطروا خلال سنوات الثورة السورية المباركة، إلى متابعة ‏تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات العربية ‏والأجنبية، وصون ‏حقوقهم الأكاديمية، وفتح الأبواب أمامهم للعودة والمساهمة الفاعلة ‏في تطوير منظومة التعليم العالي في ‏سوريا‎.‎

وأشاد الوزير الحلبي في منشور له على منصة (إكس) بمناسبة ‏اليوم العالمي للاجئين، بهؤلاء الطلبة، الذين حملوا معهم ‏إصرارهم ‏على التعلم، وحرصهم على الحفاظ على مستقبلهم رغم كل ‏الظروف‎.‎

وأوضح الوزير الحلبي أن الوزارة تثمن عالياً ما حققه الطلبة ‏السوريون من إنجازات علمية في دول الاغتراب، وتعمل على ‌‏استقطابهم وتمكينهم، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل عودتهم الأكاديمية ‏واندماجهم في المؤسسات التعليمية الوطنية، بما يضمن ‏الاستفادة ‏من خبراتهم وكفاءاتهم في بناء الوطن‎.‎

ويشكل اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في العشرين من ‏حزيران من كل عام، مناسبة لتجديد الالتزام ‏الدولي بحماية ‏ملايين ‏الأشخاص الذين أجبرتهم ‏الظروف على مغادرة ديارهم، والعمل ‏على توفير ‏الظروف التي تجعل العودة إلى الوطن ‏خياراً ممكناً ‌‏ومستداماً، باعتبارها الحل الأكثر استقراراً وإنسانية ‏لمأساة النزوح ‏التي لا تزال تطال ملايين البشر حول ‏العالم.‏

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