وزير التعليم: المرسومان 146 و147 يجسدان رؤية الدولة بتطوير التعليم العالي التخصصي

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن صدور المرسومين رقم (146) و(147) لعام 2026، القاضيين بإحداث الجامعة السورية للعلوم الأمنية والجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، يشكلان نقلة استراتيجية في منظومة التعليم العالي المتخصص في مجالي العلوم الأمنية والدفاعية.

وأكد الحلبي في تصريح اليوم الأحد، أن هذين المرسومين يجسدان رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي التخصصي، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والاحترافية العالية، وقادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الوطنية وفق أعلى المعايير العلمية والتدريبية.

وأشار الحلبي إلى أن إحداث هاتين الجامعتين بما تضمانه من كليات ومعاهد ومراكز بحثية وتدريبية متقدمة، يشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة في مجالي الأمن والدفاع، تعزز البحث العلمي التطبيقي، وتواكب التطورات المتسارعة في العلوم الحديثة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والعلوم الأمنية والفضاء السيبراني.

وأكد الوزير الحلبي استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لتفعيل هذين الصرحين الأكاديميين، ودعمهما بما يضمن نجاح رسالتهما العلمية والوطنية في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز القدرات الوطنية.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 146 لعام 2026 القاضي بإحداث (الجامعة السورية للعلوم الأمنية) والمرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بإحداث (الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية)، مع تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما الرئيسي في مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في دمشق والمحافظات.