معرض لمشاريع طلاب التخرج بكلية الهندسة المعمارية في دمشق بمناسبة التحرير

دمشق-سانا

افتتحت كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق معرضاً لمشاريع طلاب التخرج، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والنقل يعرب بدر.

وقدم الطلبة خلال المعرض نماذج معمارية ورؤى تطويرية لمبانٍ ومرافق خدمية وحضارية في المدن السورية، إضافة إلى عرض بروموهات حملت عناوين “تعزيز الهوية البصرية”، و”تراث دمشق والهوية”، و”حمص في عيوننا”، و”معتقلي وشهداء كلية الهندسة المعمارية بدمشق”.

الهوية البصرية وإحياء الذاكرة العمرانية

وأوضح الطالب عمران السوادي، في تصريح لمراسلة سانا، أن فكرة مشروعه تمحورت حول إعادة تأمين الواجهات وتعزيز الهوية البصرية، بما يتوافق مع الهوية العمرانية الجديدة في سوريا، نظراً لما يعانيه المبنى من مشكلات تتعلق بالخصوصية والعزل والحالة الإنشائية.

وبينت الطالبة لانا النوري أن مشروعها عن تطوير الساحات بمحافظة حمص، بينما الطالبة فاطمة البج أشارت إلى أن مشروعها يتمحور حول الهوية البصرية لمبنى شرطة المرجة بدمشق، مؤكدتين أن مشاركتهما بالمعرض تأتي كفرصة للاطلاع على المشاريع الأخرى والاستفادة منها.

يُذكر أن وزير التعليم العالي قام بجولة على المعرض للاطلاع على مشاريع الطلبة والاستماع إلى شرح حول آليات دمج التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي.

ويأتي المعرض تأكيداً لدور كلية الهندسة المعمارية في دعم الإبداع الطلابي وتطوير قدرات الجيل الجديد من المهندسين، بما يسهم في إعادة الإعمار وصياغة رؤية عمرانية حديثة تعكس خصوصية المدن السورية وتطلعاتها للمستقبل.

