اجتماع يبحث تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز فرص العمل ضمن برنامج ‏STEP بدمشق

دمشق-سانا‏

ناقش المشاركون في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعليم والتدريب المهني وتعزيز فرص العمل في سوريا (‏STEP‏)، الذي ‏عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏)، آليات تطوير منظومة التعليم ‏والتدريب التقني والمهني وتعزيز فرص اندماج السوريين في سوق العمل، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة بالشراكة مع القطاع ‏الخاص.‏

وتناول ‏الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التربية بدمشق، عرض أهداف البرنامج ومحاوره التنفيذية، ودور القطاع الخاص في دعم التعليم ‏والتدريب المهني، إلى جانب مناقشة خارطة الطريق الخاصة بإصلاح القطاع وتطويره بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ‏ومتطلبات مرحلة التعافي.‏

ويهدف برنامج (‏STEP‏)، كما أوضحت رئيسة البرنامج بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏)جوليا بيكر في كلمة خلال الاجتماع، إلى ‏تعزيز فرص العمل للسوريين عبر حزمة من التدخلات تشمل تطوير الحوكمة والسياسات الخاصة بالتعليم والتدريب التقني والمهني، ‏وتوسيع تطبيق نظام التعليم المزدوج، وتحسين خدمات سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل قصيرة الأجل، إضافة إلى بناء ‏شراكات بين الشركات المحلية وشركات المغتربين لدعم التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً ‏والعائدين إلى مناطقهم.‏

وأكدت بيكر أن البرنامج يمثل بداية مرحلة من التعاون طويل الأمد تمتد حتى عام 2030، انطلاقاً من الإيمان بأهمية التعليم والتدريب ‏المهني في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.‏

تطوير مسارات التعليم المهني ‏

وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن التدريب المهني يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة ‏التعليم المهني، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التنسيقية، وتمثل الخطوة العملية الأولى نحو ‏تطبيق التعليم المهني العملي المرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن هذا النوع من التدريب سيكون له دور محوري في ‏إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على الإسهام في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.‏

وأوضح تركو أن استراتيجية الوزارة في مجال التعليم المهني تقوم على تطوير مساراته المختلفة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ‏ومتطلبات سوق العمل، مشدداً على أهمية الشراكة بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، في تحسين ‏المهارات المهنية وتطوير المهن المطلوبة، معرباً عن تطلعه إلى أن تفضي مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في ‏الانتقال من مرحلة التخطيط والرؤى النظرية، إلى التطبيق الفعلي للتدريب المهني على أرض الواقع.‏

دعم عملية التعافي

بدورها، أشارت المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (‏GIZ‏) في سوريا تانيا لومان، إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لبناء ‏شراكات مستدامة وطويلة الأمد مع الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في دعم عملية التعافي وتطوير الكفاءات الوطنية موضحة أن ‏اللجنة التوجيهية تمثل إطاراً أساسياً لتوجيه البرنامج وتحديد أولوياته، انطلاقاً من احتياجات الجهات السورية ورؤيتها.‏

من جانبها، أكدت رئيسة قسم التعاون الإنمائي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في سوريا كاترين لوبير، أهمية الاجتماع بوصفه منصة ‏للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الشركاء، بهدف التعرف على أولويات الجهات السورية وتحديد التوجهات المشتركة للمرحلة المقبلة، ‏موضحة أن تطوير المهارات يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التعافي الاقتصادي ودعم التنمية الصناعية.‏

واعتبر رئيس قسم التعاون الإنمائي في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا لبيور خلاد، أن البرنامج يمثل استثماراً استراتيجياً في ‏رأس المال البشري، ولا سيما فئة الشباب معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال إعادة تأهيل وتطوير ‏منظومة التعليم المهني وخلق فرص أفضل للشباب، بما يعود بالفائدة على المجتمع السوري ويعزز آفاق التنمية المستدامة.‏

مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل

بدوره، أكد رئيس التعاون في مكتب التعاون السويسري في سوريا بوريس ميفر، أن برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني يشكل ‏بداية لشراكة مهمة تدعم مسار التعافي وإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد في سوريا، مشيراً إلى التجربة السويسرية في التعليم المهني ‏القائمة على التعاون الوثيق بين الحكومة والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، التي أثبتت نجاحها في مواءمة مخرجات التعليم مع ‏احتياجات سوق العمل.‏

من جانبها، أكدت ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغدة زيدان، أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى ‏الحد من معدلات البطالة، وتزويد سوق العمل بالمهارات المطلوبة، مشيرة إلى أن التدريب والتأهيل المهني يشكلان محوراً أساسياً في ‏هذه الاستراتيجية، حيث تركز الوزارة على برامج التدريب المهني السريع المنتهي بالتوظيف، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة ‏وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين.‏

كما أشار نائب مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد عنكر، إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع ‏الشركاء الدوليين مجموعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بالتدريب المهني، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لتطوير ‏هذا القطاع من خلال تأهيل البنية التحتية لمراكز التدريب والتعليم المهني، وتطوير البرامج التدريبية، وتحديث المناهج.‏

يذكر أن برنامج ‏STEP‏ هو مبادرة متعددة المانحين، تمولها بشكل مشترك حكومتا ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، ومدة تنفيذه ‏أربع سنوات تمتد من آذار 2026 حتى شباط 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويركز على دعم القدرات الهيكلية للحكومة السورية، والتوازن بين الدعم قصير ‏وطويل الأمد، مع اهتمام خاص بالعائدين ومناطق عودتهم، بإشراك شركات المغتربين لتحقيق التماسك الاجتماعي وبناء السلام.‏