“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في مدينة طرطوس

العمر: زيارتنا إلى ألمانيا تأتي في إطار تطوير الأداء القنصلي للبعثات الخارجية
محافظ حلب عزام الغريب يتفقد عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار بحي الأشرفية
وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان من دوار البانوراما في درعا إيذاناً بموعد الإفطار
انطلاق بطولة اللاذقية للبنش برس برفع الأثقال لانتقاء منتخب المحافظة المشارك في بطولة الجمهورية
افتتاح دائرة الأحوال المدنية في جرابلس بريف حلب لتنظيم السجل المدني وتسهيل معاملات المواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى