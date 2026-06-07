عدد من نزلاء سجن حلب المركزي يتقدمون لامتحانات الشهادات ‏العامة

حلب-سانا‏

تقدّم عدد من نزلاء سجن حلب المركزي لامتحانات شهادتي التعليم ‏الأساسي والثانوية العامة ضمن مراكز امتحانية جرى تجهيزها ‏داخل السجن بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، وذلك ‏في إطار الجهود الرامية إلى دعم حق التعليم وتعزيز برامج التأهيل ‏وإعادة الاندماج المجتمعي‎.‎

وأوضح معاون رئيس فرع سجن حلب المركزي محمود الموسى ‏في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الامتحانات انطلقت بعد استكمال ‏التحضيرات اللازمة وتجهيز المراكز الامتحانية الخاصة بالنزلاء، ‏مبيناً أن عدد المتقدمين بلغ 17 نزيلاً من مرحلتي التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة‎.‎

وأشار الموسى إلى أن إدارة السجن عملت خلال الأشهر الماضية ‏على تأمين الكتب المدرسية وتوفير معلمين لمتابعة العملية ‏التعليمية، بهدف تمكين النزلاء من متابعة تحصيلهم العلمي ‏واستكمال مسيرتهم التعليمية، بما يسهم في تعزيز فرص اندماجهم ‏بالمجتمع مستقبلاً‎.‎

بدوره، أوضح رئيس المركز الامتحاني في سجن حلب المركزي ‏فؤاد إدريس، أن مديرية التربية وفّرت جميع المستلزمات اللازمة ‏لسير العملية الامتحانية، مؤكداً أن الامتحانات تجري بهدوء ووفق ‏التعليمات المعتمدة، بما يتيح للمتقدمين أداء امتحاناتهم في أجواء ‏مناسبة‎.‎

من جانبه، بيّن النزيل المتقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي عبد ‏الله حموي، أن هذه المبادرة أتاحت له ولزملائه فرصة استثمار ‏أوقاتهم في متابعة الدراسة، معرباً عن شكره لإدارة السجن ‏والجهات المعنية على توفير الظروف المناسبة للتعلم وتقديم ‏الامتحانات‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في إطار البرامج التعليمية والتأهيلية المخصصة ‏للنزلاء، والتي تهدف إلى دعم حقهم في التعليم وتطوير قدراتهم ‏العلمية والمهنية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لهم بعد انتهاء ‏فترة محكوميتهم‎.‎

وكانت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنهت ‏مع مطلع الشهر الجاري تجهيزاتها اللوجستية لإحداث 6 مراكز ‏امتحانية متكاملة ليتمكن النزلاء في السجون من التقدم لامتحانات ‏الشهادات العامة لدورة 2026، وذلك وفق المعايير العالمية لحقوق ‏الإنسان، ومنها حق السجناء في التعليم وتقديم الامتحانات العامة‎.‎