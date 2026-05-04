حملة تبرع بالدم في إزرع بريف درعا لدعم مركز نقل الدم

درعا-سانا

أطلقت مديرية منطقة إزرع بالتعاون مع كنيسة القديس جاورجيوس ومركز نقل الدم في درعا، اليوم الإثنين، حملة تبرع بالدم للزمر الدموية السلبية فقط، وذلك ضمن مشفى إزرع الوطني.

وتأتي الحملة التي تستمر ثلاثة أيام لدعم بنك الدم بالإمدادات الكافية، ولا سيما الزمر السلبية التي يحتاجها المرضى بكثرة.

وأوضحت المسؤولة عن عمليات سحب الدم في المركز نور الهدى محمد، في تصريح لمراسل سانا، أن مركز نقل الدم يعاني من نقص شديد بالزمر السلبية، داعيةً المواطنين إلى التبرع خلال أيام الحملة لتلبية احتياجات المحتاجين وإنقاذ الأرواح.

وأشارت إلى الفوائد الصحية للتبرع لجهة الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، على اعتبار أن التبرع فحص مصغر مجاني لكل متبرع، فضلاً عن تأمين مخزون استراتيجي وآمن من الدم للمستشفيات.

وقدمت وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة درعا أمس جهاز مثفلة صفائح دموية جديداً لمركز نقل الدم بدرعا، تم إدخاله في الخدمة بشكل فوري بعد استكمال عمليات التركيب والتجهيز.

