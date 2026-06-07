استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة

photo 4 2026 06 07 18 23 31 استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
photo 3 2026 06 07 18 23 31 استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
photo 2 2026 06 07 18 23 31 استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
photo 1 2026 06 07 18 23 31 استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
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