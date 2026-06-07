استعدادات على الكورنيش الجنوبي في الرقة لانطلاق مسير مركبات الداخلية بالهوية البصرية الجديدة
من التشجير إلى إعادة التدوير.. هيئة الطيران المدني تحتفل بيوم البيئة العالمي بمطار دمشق الدولي
استقرار التزويد المائي بريف دمشق الغربي بعد تشغيل آبار جديدة وتأهيل أخرى
إطلاق دورة إعداد الأدلاء السياحيين بدمشق بمشاركة 76 متدرباً من مختلف المحافظات
عدد من نزلاء سجن حلب المركزي يتقدمون لامتحانات الشهادات العامة
تدريب بدمشق على أسس تحليل الحمض النووي الجنائي بتنظيم الطاقة الذرية والصليب الأحمر
وزير الزراعة يتفقد سير امتحانات الثانوية الزراعية بدمشق
تعزيز الجاهزية الطبية والإسعافية في المراكز الامتحانية بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية
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