ورشة متخصصة لتطوير الإحصاء التربوي وتحليل البيانات التعليمية

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية اليوم الأحد، ورشة تدريبية متخصصة لدعم نظم إدارة البيانات والإحصاءات التربوية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، وبمشاركة فرق الإحصاء على مستوى المديريات والمجمعات التربوية، وذلك في مركز أسامة بن زيد.

وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجالات الإحصاء والتخطيط وتحليل البيانات والدعم التقني، بما يسهم في تعزيز جودة البيانات التربوية، ورفع كفاءة نظم المتابعة والتخطيط، وصناعة القرار التربوي المبني على المؤشرات الدقيقة.

وأكد مدير التربية والتعليم في اللاذقية وليد كبولة لمراسل سانا، أن تطوير منظومة البيانات والإحصاءات لم يعد تفصيلاً إدارياً، بل بات ركيزة أساسية في تحسين جودة الأداء التربوي والتخطيطي، مؤكداً أهمية الاستثمار في بناء القدرات الفنية والتقنية للكوادر التربوية، باعتباره عاملاً رئيسياً في نجاح العملية التعليمية، وتطوير العمل المؤسسي.

وأشار كبولة إلى أن الورشة تستهدف نحو 21 مشاركاً من العاملين في فرق الإحصاء، وتركز على تطوير مهارات جمع البيانات وتدقيقها وتحليلها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الإحصائي والتخطيطي.

بدورها، أوضحت رئيسة دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية والتعليم ديمة عثمان، أن التخطيط الإحصائي يشكل قاعدة أساسية لفهم الواقع التعليمي، وتحديد الاحتياجات الفعلية، بما يساعد في وضع خطط أكثر فاعلية خلال المرحلة القادمة.

وأضافت عثمان: إن محاور الورشة تتضمن آليات حساب المؤشرات التربوية وطرق جمع البيانات وتحليلها، إضافةً إلى تعزيز مهارات الفرق التقنية في مجالات المعلوماتية والبرمجة المرتبطة بإدارة قواعد البيانات التعليمية، بما يدعم تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ويرفع كفاءة التخطيط، وصناعة القرار التربوي المبني على الأدلة والبيانات الدقيقة.