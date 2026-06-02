التعليم العالي تمدد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين في الجامعات لغاية الـ30 من حزيران الجاري

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في العام الدراسي 2025-2026 بجميع أنواع المفاضلات، وكذلك طلبات الطلاب المنقطعين والمستفيدين من أحكام المرسوم 95 لعام 2025، وذلك لغاية يوم الثلاثاء 30-6-2026.



كما مددت الوزارة، في تعميمين تلقت سانا نسخة منهما اليوم الثلاثاء، مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2025-2026، لغاية يوم الثلاثاء 30-6-2026.

ويأتي هذا التمديد لتوفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل في المواعيد السابقة، ومنح الطلاب مزيداً من الوقت لاستكمال ملفاتهم، والتأكد من توافق شروطهم مع المعايير المحددة.