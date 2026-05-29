وزير التعليم العالي: مؤسساتنا جاهزة لمواجهة ‏تداعيات فيضان نهر ‏الفرات

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، جاهزية ‏المشافي ‏التعليمية وكوادرها الطبية ومؤسسات التعليم العالي، لتقديم ‏الخدمات ‏اللازمة في دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر ‏الفرات.‏

وذكر الوزير الحلبي في منشور على صفحته الرسمية على ‏الفيسبوك ‏اليوم الجمعة، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أعمال ‏الاستجابة الجارية ‏لارتفاع منسوب نهر الفرات، وما تبذله الجهات ‏الحكومية والفرق ‏الميدانية من جهود كبيرة لحماية الأهالي وتأمين ‏احتياجاتهم الأساسية.‏

وأضاف الحلبي: “إن سلامة أهلنا وكرامتهم وأمنهم الإنساني ‏والمعيشي ‏ستبقى في مقدمة أولويات الوزارة، وإن مؤسسات الدولة ‏السورية ستظل ‏متكاتفة في مواجهة كل التحديات والظروف ‏الطارئة”.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‌‏الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ما ‏تسبب ‏بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، فيما تقوم فرق ‏الطوارئ والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية برفع حالة ‏الجاهزية ‏واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ ‏عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف ‏حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر ‏المحتملة.‏