وزير التعليم العالي: مؤسساتنا جاهزة لمواجهة ‏تداعيات فيضان نهر ‏الفرات

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، جاهزية المشافي التعليمية وكوادرها الطبية ومؤسسات التعليم العالي، لتقديم الخدمات اللازمة في دير الزور والرقة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وذكر الوزير الحلبي في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الجمعة، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ أعمال الاستجابة الجارية لارتفاع منسوب نهر الفرات، وما تبذله الجهات الحكومية والفرق الميدانية من جهود كبيرة لحماية الأهالي وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف الحلبي: “إن سلامة أهلنا وكرامتهم وأمنهم الإنساني والمعيشي ستبقى في مقدمة أولويات الوزارة، وإن مؤسسات الدولة السورية ستظل متكاتفة في مواجهة كل التحديات والظروف الطارئة”.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما تسبب بتضرر 2400 عائلة في دير الزور، فيما تقوم فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية برفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.