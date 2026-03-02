الإشراف التربوي: تحديث المناهج وتطوير الامتحانات لمواكبة متطلبات العصر

دمشق-سانا

تعمل مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية في سوريا، من خلال تحديث المناهج الدراسية بما ينسجم مع متطلبات العصر، وتفعيل التعليم المدمج، وتعزيز التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد مدير المديرية محمد حلاق في تصريح لمراسلة سانا مواصلة العمل على تحسين العملية الامتحانية، وتطوير آليات الاختبارات، وإعداد بنك أسئلة متكامل لاختبارات الشهادات العامة بما يضمن عدالة الشهادات التعليمية، لافتاً إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف لتنظيم العملية الامتحانية الخاصة بالتعليم الشرعي.

وأشار حلاق إلى تطوير وتفعيل برامج التعليم المهني والتقني، بما يساهم في تزويد الطلاب بالمهارات الفنية اللازمة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مبيناً أن “توجيه الجهود نحو تطوير التعليم المهني والتقني يمثل خطوة مهمة نحو تأهيل جيل قادر على المساهمة الفعالة في عملية البناء والتنمية في البلاد”.

ولفت مدير الإشراف التربوي إلى أن أبرز المشاريع التي تتابعها المديرية هي تنفيذ مشروع “المكتبات الرقمية” D-Space والفهرس التربوي السوري الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إلى المحتوى التعليمي، وتوفير مصادر تعليمية رقمية للطلاب والمعلمين على حد سواء.

شراكات دولية لرفع كفاءة الكوادر التربوية

بين حلاق أن المديرية تركز على تحسين المهارات التربوية للعاملين في القطاع التعليمي من خلال برامج تدريبية مستمرة، وفق برامج دولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، وذلك لتطوير أدوات تعليمية مبتكرة وتعزيز القدرات التربوية للعاملين في النظام التعليمي.

يذكر أن مديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم نظمت في الـ 16 من شباط الماضي، ورشة عمل تخصصية، حول تطوير مهارات مادة التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية للفئتين (أ – ب)، وذلك لتعزيز المهارات التعليمية، بمشاركة موجهي المادة من مديريات التربية في دمشق، وريف دمشق، والقنيطرة.