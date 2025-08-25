التعليم العالي تصدر قائمة اعتماد جديدة لـ 26 مؤسسة تعليمية غير سورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم اعتماد قائمة جديدة، تضم (26) مؤسسة تعليمية غير سورية.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن القائمة تأتي استكمالاً للقوائم التي سبق نشرها، على أن تتبعها مجموعة أخرى يتم الإعلان عنها لاحقاً.

ووفق الإعلان، تضاف هذه المؤسسات ‏التعليمية إلى قوائم المؤسسات والجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي السورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة الجديدة من خلال زيارة موقعها ‏الإلكتروني الرسمي وقناتها على تلغرام، وصفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكانت الوزارة أصدرت أمس قائمة تضمنت الاعتراف ب (55) مؤسسة تعليمية غير سورية.