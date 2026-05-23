خطوات لدعم الطلاب السوريين في الخارج.. بحث افتتاح مدرسة ومراكز ‏امتحانية بألمانيا

دمشق-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، مع القائم ‏بأعمال السفارة السورية في برلين، محمد براء شكري، سبل تلبية ‏الاحتياجات التعليمية لأبناء الجالية السورية، وتعزيز التعاون في مجال ‏التعليم المهني.‏

وتناول الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى الوزارة بدمشق، إمكانية ‏افتتاح مدرسة سورية دولية في ألمانيا، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة ‏لأبناء الجالية السورية، بما يسهم في الحفاظ على ارتباطهم بالمناهج الوطنية، ‏وتأمين فرص تعليم مناسبة لهم.‏

كما ناقش الجانبان افتتاح مراكز امتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية ‏العامة في ألمانيا، اعتباراً من العام القادم 2027، بما يخفف الأعباء عن ‏الطلبة السوريين المقيمين هناك، ويسهل حصولهم على الشهادات الرسمية ‏ضمن إجراءات تنظيمية وتعليمية معتمدة.‏

وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون بين وزارة التربية والتعليم السورية ‏والجانب الألماني في مجال التعليم المهني، واستعراض ما تم إنجازه في هذا ‏الملف، بما يدعم تطوير المهارات المهنية، وتأهيل الكوادر وفق متطلبات ‏سوق العمل.‏

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتوسيع خدماتها ‏التعليمية لأبناء الجالية السورية في الخارج، وتعزيز مسارات التعليم ‏الأكاديمي والمهني، بما يواكب احتياجات الطلاب والمتغيرات التعليمية ‏الحديثة.‏

‏ ‏