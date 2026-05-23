خطوات لدعم الطلاب السوريين في الخارج.. بحث افتتاح مدرسة ومراكز ‏امتحانية بألمانيا

دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، مع القائم بأعمال السفارة السورية في برلين، محمد براء شكري، سبل تلبية الاحتياجات التعليمية لأبناء الجالية السورية، وتعزيز التعاون في مجال التعليم المهني.
وتناول الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، في مبنى الوزارة بدمشق، إمكانية افتتاح مدرسة سورية دولية في ألمانيا، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة لأبناء الجالية السورية، بما يسهم في الحفاظ على ارتباطهم بالمناهج الوطنية، وتأمين فرص تعليم مناسبة لهم.
كما ناقش الجانبان افتتاح مراكز امتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في ألمانيا، اعتباراً من العام القادم 2027، بما يخفف الأعباء عن الطلبة السوريين المقيمين هناك، ويسهل حصولهم على الشهادات الرسمية ضمن إجراءات تنظيمية وتعليمية معتمدة.
وأكد الجانبان أهمية تطوير التعاون بين وزارة التربية والتعليم السورية والجانب الألماني في مجال التعليم المهني، واستعراض ما تم إنجازه في هذا الملف، بما يدعم تطوير المهارات المهنية، وتأهيل الكوادر وفق متطلبات سوق العمل.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتوسيع خدماتها التعليمية لأبناء الجالية السورية في الخارج، وتعزيز مسارات التعليم الأكاديمي والمهني، بما يواكب احتياجات الطلاب والمتغيرات التعليمية الحديثة.