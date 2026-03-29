اتحاد غرف التجارة السورية ينظم ورشة لبناء القدرات بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأحد، ورشة عمل استراتيجية لبناء القدرات وتطوير أداء الغرف التجارية، بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية، وذلك عبر الفيديو.

وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع تجريبي مشترك، بإشراف منظمة (Sequa) الإنمائية الألمانية، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بهدف تعزيز قدرات الغرف التجارية السورية، وتمكينها من أداء دور أكثر فاعلية في دعم جهود التعافي الاقتصادي.

تطوير عمل الاتحاد

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، أن هذه الورشة تمثّل خطوة مهمة في مسار تطوير عمل الاتحاد والغرف الأعضاء، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع مستوى الخدمات المقدّمة لقطاع الأعمال.

وشدد العلي على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ولا سيما مع الشركاء في ألمانيا، يفتحان آفاقاً واسعة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز دور القطاع الخاص السوري.

تبادل الخبرات ودعم التعاون

من جانبه، أشار الأمين العام للغرفة العربية الألمانية، عبد العزيز المخلافي، إلى أهمية الورشة في تعزيز تبادل الخبرات، منوهاً بالنتائج الإيجابية لزيارة رئيس الاتحاد ومدير عام الاتحاد إلى ألمانيا، وما أسهمت به في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدوره، ثمن القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بدمشق كليمنس هاخ، انعقاد الورشة ودورها في دعم التعاون الاقتصادي السوري–الألماني، مؤكداً استعداد بلاده لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات المشتركة.

من جهته، استعرض الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، مضر خوجة، مفهوم الشراكة الاجتماعية في النمسا، وهيكلية وتنظيم الغرف الاقتصادية النمساوية.

كما ركز مدير معهد الديمقراطية والبحث التشاركي في جامعة فوبرتال الألمانية، ديتليف ساك، خلال مداخلته، على الاقتصاد الألماني وتاريخ الغرف الألمانية ودورها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نظرة السوق الألمانية لهذه الغرف ومهامها.