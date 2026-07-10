كتوب: إعادة حقوق سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة لمعالجة إرث النظام ‏البائد

لاهاي-سانا‏

أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، أن القرار الذي اعتمدته ‏المنظمة اليوم، والقاضي بإعادة حقوق سوريا، وامتيازاتها بموجب اتفاقية الحظر، يمثل خطوة مهمة ‏تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها، والتعاون البنّاء مع الأمانة الفنية للمنظمة في معالجة إرث ‏البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.‏

وقال كتوب في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية مساء اليوم الخميس: “إن سوريا الجديدة ستتعامل ‏بشكل إيجابي مع المنظمة والدول الأعضاء، في إطار سياسة تقوم على التعاون والانفتاح مع ‏الجميع”، موضحاً أن مشروع القرار حظي بتأييد 67 دولة من الدول الأعضاء، دون تسجيل أي ‏اعتراض، وهو ما يعكس ترحيب المجتمع الدولي بعودة سوريا إلى المنظومة الدولية، ويؤكد أن ‏المجتمع الدولي بات يتعامل مع دولة جديدة تمثل ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية، لا الدولة التي ‏ارتكبت تلك الجرائم.‏

وشدد كتوب على أهمية عدم نسب إرث استخدام الأسلحة الكيميائية إلى السوريين، أو إلى الجمهورية ‏العربية السورية، مؤكداً أن هذه الجرائم ارتكبها النظام البائد، الذي ترك إرثاً ثقيلاً تتعامل معه ‏الدولة السورية اليوم بمنتهى الشفافية والمسؤولية، بهدف التخلص من آثاره وإنصاف الضحايا ‏والوفاء بالالتزامات الدولية.‏

وأشار كتوب إلى أن من أبرز الخطوات التي تحققت بعد التحرير اعتماد تسمية “البرنامج الكيميائي ‏لحقبة الأسد” رسمياً على جدول أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يرسخ الفصل بين ‏الدولة السورية الحالية، والبرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام البائد، ويثبت هذه الحقيقة في وثائق ‏المنظمة.‏

وبيّن كتوب أن الحكومة السورية تواصل معالجة إرث البرنامج الكيميائي، من خلال عمل مؤسسي ‏تشارك فيه تسع وزارات وهيئتان وطنيتان، بهدف التخلص من مخلفات البرنامج، وتعزيز العدالة ‏والمساءلة، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية مستقبلاً.‏

وأشار كتوب إلى أن تعليق حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة ‏الكيميائية جاء نتيجة الممارسات التي ارتكبها النظام البائد، موضحاً أن المنظمة اعتمدت عام ‌‏2021 قراراً بتجريد سوريا من بعض الحقوق والامتيازات، على خلفية استخدام النظام السابق ‏للأسلحة الكيميائية، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من التعاون مع المنظمة عقب التحرير.‏

وكانت سوريا رحبت باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتوافق، القرار ‏القاضي بإعادة حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرةً ذلك خطوة مهمة ‏تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها، والتعاون البنّاء مع الأمانة الفنية للمنظمة في معالجة إرث ‏البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام البائد.‏