جامعة دمشق ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان

دمشق-سانا

تركزت المباحثات بين رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور هادي بن علي اليامي، حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي في مجال حقوق الإنسان.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مبنى جامعة دمشق، سبل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وإعداد بحوث ودراسات مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.





وأشار صائم الدهر خلال الاجتماع إلى أن جامعة دمشق تتطلع إلى فتح آفاق تعاون واسعة مع الهيئة، وخاصة في مجال تأهيل الكوادر الشبابية، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لأعضاء المعهد العالي للقضاء وكليات الحقوق.

من جانبه، أكد اليامي استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل من خلال خبراتها ومناهجها التدريبية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، بما يسهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على تعزيز منظومة حقوق الإنسان في سوريا.





وحضر هذا الاجتماع عميد كلية الحقوق الدكتور ياسر الحويش، ورئيس قسم القانون الدولي في الكلية الدكتور عماد محمد.



وتعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، ‏وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهامها ‏بكل استقلالية وموضوعية، مركزة على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة‎.‎