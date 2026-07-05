الوزير الحلبي: ندعم تعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي دعم الوزارة لإجراءات تعيين الأوائل من خريجي الجامعات في عدد من الاختصاصات النوعية دون مسابقة، في إطار رؤيتها الهادفة إلى رعاية الكفاءات الوطنية، والاستثمار في الطاقات العلمية المتميزة، وتعزيز التكامل مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل كوادر قادرة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وقال الحلبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد: إن الوزارة، انطلاقاً من تقديرها للتميز العلمي، تؤكد دعمها لإجراءات تعيين الأوائل من خريجي الجامعات في عدد من الاختصاصات النوعية دون مسابقة، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات المتفوقة، ويسهم في رفد قطاع التعليم بكوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة، ويعزز جودة الأداء التعليمي.
ودعا وزير التعليم العالي الخريجين المشمولين إلى متابعة المعرّفات الرسمية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل والاختصاصات المطلوبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية والمقابلات وفق الأصول المعتمدة.
وكان مجلس التعليم العالي أقر في السابع والعشرين من حزيران الماضي إضافة بند جديد إلى الأسس المعتمدة في تنفيذ قراراته المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ممن انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق بمشاركتهم في الثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة “معيد”، وفقاً للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1-3-2026.