الوزير الحلبي: ندعم تعيين الأوائل من خريجي الجامعات دون مسابقة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي دعم الوزارة لإجراءات تعيين الأوائل من خريجي الجامعات في عدد ‏من الاختصاصات النوعية دون مسابقة، في إطار رؤيتها الهادفة إلى رعاية الكفاءات الوطنية، والاستثمار في الطاقات ‏العلمية المتميزة، وتعزيز التكامل مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل كوادر قادرة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.‏

وقال الحلبي في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد: إن الوزارة، انطلاقاً من تقديرها للتميز العلمي، تؤكد دعمها ‏لإجراءات تعيين الأوائل من خريجي الجامعات في عدد من الاختصاصات النوعية دون مسابقة، بما يتيح الاستفادة من ‏الكفاءات المتفوقة، ويسهم في رفد قطاع التعليم بكوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة، ويعزز جودة الأداء التعليمي.‏

ودعا وزير التعليم العالي الخريجين المشمولين إلى متابعة المعرّفات الرسمية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل ‏والاختصاصات المطلوبة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية والمقابلات وفق الأصول المعتمدة.‏

‏

وكان مجلس التعليم العالي أقر في السابع والعشرين من حزيران الماضي إضافة بند جديد إلى الأسس المعتمدة في تنفيذ ‏قراراته المتعلقة بتعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ممن انقطعوا عن الدراسة الجامعية لأسباب تتعلق ‏بمشاركتهم في الثورة السورية، حيث تم إدراجهم ضمن شاغلي وظيفة “معيد”، وفقاً للقرار رقم 400 الصادر بتاريخ 1-3-‌‏2026.‏