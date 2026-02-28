وزير التعليم العالي: قرارات مرتقبة ترتقي بجودة الجامعات وتدعم الطلبة غداً الأحد

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع عن كثب مختلف الملفات الأكاديمية والإدارية والخدمية في جميع الجامعات والمعاهد، وتعمل بشكل متواصل لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والاستقرار.

وقال الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم السبت: إن الأسرة الأكاديمية، بكل مكوناتها، تحظى باهتمام مباشر ودائم من قبل الوزارة، لما تمثّله من ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

وفي هذا السياق، لفت الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسته الدورية يوم غد، وسيتم خلالها بحث واتخاذ جملة من القرارات المهمة التي تمسّ ملفات استراتيجية، تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية، والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، بما يحقق مصلحة الطلبة ويرتقي بمستوى التعليم العالي في سوريا.

وأكد وزير التعليم العالي الالتزام الكامل بمواصلة العمل الجاد والمسؤول، واتخاذ كل ما من شأنه دعم الطلبة وتوفير البيئة التعليمية الآمنة والمستقرة لهم، بما يعزز ثقتهم بمؤسساتهم التعليمية، ويواكب طموحاتهم وتطلعاتهم.

وكان مجلس التعليم العالي، عقد اجتماعه الدوري الأخير في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي، واتخذ خلاله مجموعة من القرارات التي تمسّ شؤون الطلبة وتعالج قضاياهم على مستوى الجامعات والمعاهد السورية.