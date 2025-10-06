بحث خطة ترميم المدارس في درعا المدرجة ضمن حملة “أبشري حوران”

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور الزعبي ونائبه مدير المشاريع في حملة “أبشري حوران” مهند الجهماني مع ممثلين عن مديريتي التربية والتعليم والخدمات الفنية ولجنة الإشراف، خطة ترميم المدارس المدرجة ضمن الحملة.

كما بحث المجتمعون، مراحل العمل في مشاريع ترميم المدارس وتأهيلها، وسبل تسريع التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق ترميم الدفعة الأولى من المدارس المدرجة ضمن الحملة.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع، إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير، وأن المحافظة تتابع من خلال لجان الإشراف أعمال تنفيذ المدارس وفق العقود المبرمة والجودة المطلوبة وهوية بصرية موحدة، لتوفير بيئة مدرسية أفضل للطلاب، وبما يعزز سير العملية التعليمية.

بدوره لفت نائب المحافظ في تصريح لمراسل سانا، إلى ضرورة تنفيذ مشاريع ترميم المدارس ضمن الحملة وفق الشروط والمعايير الفنية المدرجة في العقود، وضمن هوية بصرية موحدة من الداخل والخارج.

وأوضح أنه تم التنسيق مع لجان المتابعة المعينة من محافظ درعا لإعداد دراسة للأعمال الضرورية التي لم تلحظ في الدراسة الأولية، مع إبلاغ إدارة مشاريع الحملة عن حالة المدارس المراد تسليمها للمقاولين، ليتم تنفيذها من خلال الاعتماد على ورشات نوعية وذات مهارة.

واستكملت دائرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية والتعليم بدرعا، مع بداية العام الدراسي ترميم 26 مدرسة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي موزعة في مختلف مناطق المحافظة.