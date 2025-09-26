سوريا تجهز 24 مليون كتاب مدرسي لطلابها

دمشق-سانا

أنجزت المؤسسة العامة للطباعة هذا العام طباعة وتوزيع 24 مليون نسخة من الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026، بهدف تزويد طلاب التعليم الأساسي بمناهجهم مجاناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير المؤسسة، فهمي الأكحل، في تصريح لمراسلة سانا أن الكتب ستوزع على جميع المدارس السورية، بما يلبي احتياجات الطلاب ويضمن مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية، وذلك في إطار حرص الحكومة السورية على توفير بيئة تعليمية متكاملة.

وأشار الأكحل إلى أن بعض المناطق تتطلب طباعة كتب جديدة بالكامل لعدم وجود نسخ سابقة قابلة لإعادة التدوير، بينما يمكن في مناطق أخرى الاستفادة من النسخ المدورة المحفوظة من الأعوام السابقة، بما يحقق توازناً في توفير المواد التعليمية مع الحفاظ على جودة المحتوى.

وتجسد خطوة طباعة وتوزيع 24 مليون كتاب هذا العام التزام الحكومة السورية بضمان وصول المادة التعليمية إلى جميع الطلاب بلا استثناء، وتعزيز دور المدرسة كمنارة للعلم والمعرفة، بما يدعم مسيرة بناء جيل قادر على مواجهة المستقبل بثقة وإصرار.