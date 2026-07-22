هيئة التخطيط والإحصاء تعزّز ربط التعليم بسوق العمل عبر مذكرة تفاهم مع ‌‏الجامعة السورية الخاصة

IMG 20260722 080716 723 Copy هيئة التخطيط والإحصاء تعزّز ربط التعليم بسوق العمل عبر مذكرة تفاهم مع ‌‏الجامعة السورية الخاصة

دمشق-سانا‌‎ ‎

وضعت هيئة التخطيط والإحصاء والجامعة السورية الخاصة إطاراً عملياً ‏للتعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم ركزت على ‏ربط مخرجات التعليم العالي ‏بمتطلبات سوق العمل في التخطيط والإحصاء، ودعم الأبحاث التطبيقية.‏

IMG 20260722 080716 255 Copy هيئة التخطيط والإحصاء تعزّز ربط التعليم بسوق العمل عبر مذكرة تفاهم مع ‌‏الجامعة السورية الخاصة

وذكرت الهيئة عبر حسابها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المذكرة تهدف إلى ‏تأهيل طلبة كلية العلوم الإدارية وإكسابهم ‏المهارات العملية والتطبيقية اللازمة ‏لدخول سوق العمل‎.‎

كما تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المرتبطة باحتياجات ‏وتحديات قطاعي التخطيط والإحصاء، وذلك من خلال ‏العمل المشترك ‏لوضع إمكانياتهما المتاحة للتعاون في مجالات مختلفة‎.‎

وقع المذكرة رئيس الهيئة أنس سليم، ورئيس الجامعة عبد الرزاق الحسين، ‏بحضور عدد من المعنيين لدى الطرفين‎.‎

ووفقاً للهيئة سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على تنفيذ هذه المذكرة من ‏خلال إعداد برنامج تنفيذي سنوي‎.‎

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من القناعة المشتركة بين الجانبين بأهمية دور ‏الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لدخول سوق ‏العمل ودور الهيئة في إعداد ‏الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بالمسوحات الاقتصادية ‏والاجتماعية وجمع ‏وتحليل البيانات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الوطنية، ‏القائمة على الأدلة من خلال إقامة إطار عام للتعاون العلمي والتقني ‏بين ‏الطرفين‎.‎

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