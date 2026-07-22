هيئة التخطيط والإحصاء تعزّز ربط التعليم بسوق العمل عبر مذكرة تفاهم مع ‌‏الجامعة السورية الخاصة

دمشق-سانا
وضعت هيئة التخطيط والإحصاء والجامعة السورية الخاصة إطاراً عملياً للتعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم ركزت على ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل في التخطيط والإحصاء، ودعم الأبحاث التطبيقية.
وذكرت الهيئة عبر حسابها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المذكرة تهدف إلى تأهيل طلبة كلية العلوم الإدارية وإكسابهم المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لدخول سوق العمل.
كما تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية والتطبيقية المرتبطة باحتياجات وتحديات قطاعي التخطيط والإحصاء، وذلك من خلال العمل المشترك لوضع إمكانياتهما المتاحة للتعاون في مجالات مختلفة.
وقع المذكرة رئيس الهيئة أنس سليم، ورئيس الجامعة عبد الرزاق الحسين، بحضور عدد من المعنيين لدى الطرفين.
ووفقاً للهيئة سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على تنفيذ هذه المذكرة من خلال إعداد برنامج تنفيذي سنوي.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من القناعة المشتركة بين الجانبين بأهمية دور الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة لدخول سوق العمل ودور الهيئة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والقيام بالمسوحات الاقتصادية والاجتماعية وجمع وتحليل البيانات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الوطنية، القائمة على الأدلة من خلال إقامة إطار عام للتعاون العلمي والتقني بين الطرفين.