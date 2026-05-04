هيئة التميز والإبداع تعلن بدء التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت

‏دمشق-سانا

‏أعلنت هيئة التميز والإبداع، اليوم الإثنين، بدء التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت “WRO SYRIA 2026″، التي تُقام هذا العام تحت عنوان “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، ويستمر التسجيل حتى الرابع من حزيران القادم.

‏وأوضحت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أنه يتوجب على جميع الطلاب والمدربين تحميل شهادة إنجاز الكورس التدريبي الخاصة بكل فئة عبر منصة “WRO LEARN”، كأحد متطلبات استكمال عملية التسجيل، أما النوادي الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة في البطولة، والتي لا تجد اسمها ضمن قائمة التسجيل، فعليها التواصل قبل 24 ساعة من موعد إغلاق التسجيل عبر البريد الإلكتروني: robot.dca@gmail.com.

‏وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل التسجيل وشروطه وقواعد المشاركة عبر الرابط الرئيسي: www.dcagency.org/wro، بينما استمارة تسجيل الطلاب والمدربين عبر الرابط: www.dcagency.org/wro/register.

‏وبخصوص رسوم التسجيل، بينت الهيئة، أن رسوم المشاركة تُحدَّد بمبلغ 3,000 ليرة سورية جديدة عن كل عضو مشارك مع المدرب، وتُسدَّد على حساب المسابقات المفتوح لدى المصرف التجاري السوري – دمشق / فرع 28، رقم الحساب: 001-459099-0128.

‏وتأتي هذه البطولة في سياق جهود الهيئة لتمكين المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب علمية تطبيقية تُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في مجالات التكنولوجيا والروبوتات، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتنمية المهارات العلمية والتقنية لدى الطلاب.

‏وأطلقت هيئة التميز والإبداع، في الواحد والعشرين من شباط الماضي، البطولة الوطنية لعلوم الروبوت، المؤهلة للمشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي WRO 2026، الذي تستضيفه بورتوريكو هذا العام تحت عنوان (الروبوتات تلتقي بالثقافة)، وذلك خلال مؤتمر صحفي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

