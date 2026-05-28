المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 28 من أيار 2026

المفكرة الثقافية 8 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 28 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال “كيكوريكي” و”أساطير” و”قلباً وقالباً 2″ و”مايا والنحلة”، و”مئة مرقش ومرقش” في سينما كندي دمر الساعة ال 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحية الأطفال “السنافر”، لفرقة عمو سعيد، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3  – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

فعالية بعنوان”فرح عيد الأضحى المبارك”، لأطفال شهداء الثورة وللأيتام، في النادي الرياضي بدوما، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حماة:

حفل للأطفال، تقدمه فرقة سبيستون، في سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الكرتون المدبلجين “قلباً وقالباً 2″، و”ليلو ستيتش” في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

عرض مسرحية الأطفال “حكايات جدي (حكاية الصدق)”، للمخرج وسام أبو حسين، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 2 ظهراً.

حلب:

1 – عرض مسرحية الأطفال “بحيرة البط”، للأستاذ محمود درويش، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض كرنفال الأطفال “ابتسامتي أحلى” للأسرة والطفولة، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – عرض مسرحيتين كوميديتين “العتب على النظر” و”مجنون يحكي وعاقل يسمع”، لفرقة نجوم الشهباء، في مسرح الجمعية الأرمنية (حلب)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض مسرحية “سمعان موجود”، لفرقة JOKERS، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ7 مساءً.

5 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

باحثون: معرض دمشق الدولي للكتاب فرصة لتعزيز حضور المرأة في المشهدين الثقافي والسياسي
الباحث عبد الرزاق معاذ: معرض دمشق الدولي للكتاب بعد التحرير نافذة واسعة على الحرية والفكر
روح الأصالة في محطة القدم للقطارات.. إرث تاريخي لا يندثر
انطلاق المؤتمر السوري الثاني للنشبة الدماغية في دمشق بمشاركة دولية
وزيرة الشؤون الاجتماعية: حملة “الحد من التسول” تُجسّد التشاركية مع المجتمع المدني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك