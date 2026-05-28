المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 28 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال “كيكوريكي” و”أساطير” و”قلباً وقالباً 2″ و”مايا والنحلة”، و”مئة مرقش ومرقش” في سينما كندي دمر الساعة ال 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحية الأطفال “السنافر”، لفرقة عمو سعيد، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

فعالية بعنوان”فرح عيد الأضحى المبارك”، لأطفال شهداء الثورة وللأيتام، في النادي الرياضي بدوما، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حماة:

حفل للأطفال، تقدمه فرقة سبيستون، في سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلمي الكرتون المدبلجين “قلباً وقالباً 2″، و”ليلو ستيتش” في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

عرض مسرحية الأطفال “حكايات جدي (حكاية الصدق)”، للمخرج وسام أبو حسين، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 2 ظهراً.

حلب:

1 – عرض مسرحية الأطفال “بحيرة البط”، للأستاذ محمود درويش، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض كرنفال الأطفال “ابتسامتي أحلى” للأسرة والطفولة، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – عرض مسرحيتين كوميديتين “العتب على النظر” و”مجنون يحكي وعاقل يسمع”، لفرقة نجوم الشهباء، في مسرح الجمعية الأرمنية (حلب)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض مسرحية “سمعان موجود”، لفرقة JOKERS، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ7 مساءً.

5 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.