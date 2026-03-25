جامعة اللاذقية تحتفي بالذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية بفعالية “معاً نحيي الذاكرة”

اللاذقية-سانا

أحيت جامعة اللاذقية بالتعاون مع محافظة اللاذقية واتحاد الطلبة، اليوم الأربعاء، في مبنى الاتحاد داخل الحرم الجامعي، الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، عبر فعاليّة حملت عنوان “معاً نحيي الذاكرة”.

وتضمنت الفعالية استعراضاً لأبرز الأحداث الثورية، إلى جانب عرض فيلم وثائقي وثّق للحراك الثوري في محافظة اللاذقية منذ لحظاته الأولى.

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان، في كلمة له خلال افتتاح الفعالية، أن السوريين يكتبون اليوم حكاية وطن كامل من الألم إلى الأمل ومن المعاناة إلى بزوغ فجر الحرية، مشيراً إلى أن المسؤولية اليوم أكبر من أي وقت مضى، وتتمثل في إعادة البناء وترسيخ الاستقرار وصون كرامة الإنسان.

من جانبه أكد رئيس جامعة اللاذقية الدكتور إياد فحصه، في تصريح لمراسل سانا، أن الجامعة إذ تحيي هذه الذكرى فإنها تستعيد اللحظات الأولى للثورة، وانطلاقة الصيحة الثورية الأولى في محافظة اللاذقية في الـ 25 من آذار عام 2011 ورفع عدد من الثوار أعلام الثورة على مباني الجامعة.

وأضاف: إن الجامعة كصرح علمي معنية ببناء الإنسان، ومن الضرورة استعادة تلك اللحظات، واليوم وقد انتصرت الثورة التي بدأت بكلمة حق، نعمل على بناء دولة الحق والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

بدوره بيّن مدير الثقافة في اللاذقية أحمد خالد شريقي أن عيد الثورة هو العيد الذي يفخر به كل سوري بعد إزاحة الطغيان في سوريا، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا الصرح العلمي تأتي تأكيداً لمعاني الثورة، والانطلاق من آلام السوريين التي تكللت بالنصر، لبناء سوريا موحدة بأبنائها المخلصين وبكل أطيافها.

من جهته أوضح رئيس اتحاد الطلبة في جامعة اللاذقية حسن السقا أن الفعالية تهدف إلى الاحتفاء بذكرى انطلاق الثورة المباركة، والتأكيد على دور الشباب السوري الواعد في بناء مستقبل البلاد، مبيناً أن الرسالة الأساسية من هذه الفعالية هي أن الشباب هم اللبنة الأساسية في بناء سوريا، ومن لم ينل شرف المشاركة في الثورة فليشارك في بناء الوطن والنهوض به.

من جانبها أكدت الطالبة في كلية الزراعة آية علي غزالة، إحدى أعضاء الهيئة الطلابية في اتحاد الطلبة، أن إحياء ذكرى الثورة يأتي لتثمين تضحيات الشهداء والجرحى، وللتأكيد على دور الطلاب الجامعيين في بناء الوطن من خلال التكاتف والوحدة.

وشكلت ثورة الشعب السوري المباركة ضد النظام البائد محطة مفصلية في تاريخ البلاد، وتُوّجت مسيرتها بتحقيق النصر والتحرير في الثامن من كانون الأول عام 2024.