معرض تربوي تخصصي ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي بجامعة حلب

حلب-سانا

افتتحت جامعة حلب اليوم الثلاثاء، معرضاً تربوياً تخصصياً في كلية التربية، ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الأول فيها، بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية، وممثلي الجهات والمنظمات المعنية.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة حلب الدكتور محمد غاوي في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يأتي على هامش المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي تستضيفه الكلية ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي للجامعة، ويجمع باحثين وأكاديميين محليين ودوليين لمناقشة القضايا التربوية والنفسية المعاصرة، وتبادل الخبرات والأفكار العلمية الحديثة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في سوريا.

من جانبها، أوضحت عضو الهيئة التدريسية في كلية التربية الدكتورة رهف العمر، أن المعرض يركز على استراتيجيات وطرائق التعليم الحديثة في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة عدد من المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية، إضافة إلى عرض وسائل وتقنيات تعليمية من صنع الطلاب باستخدام البيئة المحلية.

وأضافت، يتضمن المعرض نماذج لدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يسهم في تطوير العملية التربوية وتأهيل كوادر تعليمية قادرة على مواكبة المستجدات الحديثة.

من جهته، بيّن رئيس الهيئة الطلابية في كلية التربية عبد الكريم حربلي أن المعرض يضم نتاجات ومشاريع أنجزها طلاب الكلية خلال العام الدراسي، بهدف إبراز جهودهم العملية والمهارات التي اكتسبوها خلال سنوات الدراسة، وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس مستوى الإبداع والتميز لدى الطلبة، وتسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.

حضر افتتاح المعرض مدير التربية في حلب أنس القاسم، ومدير الثقافة أحمد العبسي، إلى جانب عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن التعليمي والتربوي.

وانطلقت أمس في جامعة حلب فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الأول، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من داخل سوريا وخارجها، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعة.

ويتضمن الأسبوع العلمي 24 مؤتمراً علمياً تخصصياً، إلى جانب معارض تقنية وطبية وثقافية، وندوات شعرية، بمشاركة أكثر من ألف محاضر من دول عربية وأجنبية، إضافة إلى مشاركات محلية وإقليمية.