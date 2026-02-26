محافظ اللاذقية يطلع على سير العمل بمديرية المالية ويؤكد أهمية تبسيط الإجراءات

اللاذقية-سانا

اطلع محافظ اللاذقية محمد عثمان اليوم الخميس، على واقع سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في مديرية مالية المحافظة.

واستمع المحافظ خلال الجولة، إلى شرح من مدير مالية اللاذقية مصطفى حسين الحسين حول أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المديرية، وفي مقدمتها تراكم الأضابير، وعدم استكمال الأتمتة والبنية الإلكترونية بشكل كامل، ما ينعكس على سرعة إنجاز بعض المعاملات.

وأكد المحافظ خلال الجولة، أهمية معالجة الصعوبات القائمة، واستكمال مشروع الأتمتة بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الأداء، مشدداً على أن أبواب المديرية وإدارة المحافظة مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة.

وأشار مدير مالية اللاذقية في تصريح لمراسل سانا، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات، ومنها افتتاح النافذة الواحدة وقسم خدمة العملاء، إضافة إلى العمل على إطلاق خدمة جديدة خاصة بحسابات المكلفين، موضحاً أن الخطة القادمة تتضمن تبسيط إجراءات البيوع العقارية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويختصر الوقت والجهد.

من جهته، بيّن أحد المراجعين معمر حمامي، أن العمل في المديرية يشهد تحسناً ملحوظاً، من حيث أتمتة بعض الخدمات وسرعة الإنترنت، وتنظيم معاملات عقود الإيجار ونقل الملكية، لافتاً إلى حسن تعامل الموظفين مع المواطنين، ومعرباً عن أمله بمزيد من التطوير في آلية استقبال المعاملات.

تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها محافظة اللاذقية لتحسين أداء المؤسسات الخدمية، وتعزيز كفاءة العمل الإداري، ولا سيما في المديريات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين اليومية كمديرية المالية.