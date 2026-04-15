الهيئة الوطنية للجودة تمدد فترة التسجيل للامتحان الوطني الطبي الموحد

دمشق-سانا

مددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التسجيل للامتحان الوطني الطبي الموحد للجامعات السورية الحكومية والخاصة وغير السورية، حتى نهاية يوم الخميس الواقع في الـ 23 من نيسان الجاري.

وأوضحت الهيئة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الطلاب الذين ينهون امتحاناتهم أو مقابلاتهم السريرية حتى هذا التاريخ يمكنهم التقدم بورقة بيضاء بدلاً من بيان الوضع، على أن يتم قبولهم لاحقاً وفق الترشيحات المرسلة من الجامعات قبل موعد الامتحان.

ولفتت إلى أن الامتحان سيُجرى يومي الخميس الـ 7 والـ 21 من أيار 2026، مؤكدة أن أي طالب لم يسجل إلكترونياً لن يُسمح له بدخول الامتحان.

وكانت الهيئة أعلنت في الـ 8 من نيسان الجاري بدء التسجيل للامتحان عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من الـ 9 إلى الـ 16 من نيسان 2026، مؤكدة عدم قبول أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.