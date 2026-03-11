إلغاء الامتحان الوطني لخريجي الجامعات غير السورية في عدة اختصاصات

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية اليوم الأربعاء إلغاء الامتحان الوطني لخريجي الجامعات غير السورية كشرط لمعادلة الشهادات في عدة اختصاصات.

وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن إجراءات معادلة الشهادات الأكاديمية الأخرى للاختصاصات المشمولة ستستمر عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى استمرار إجراءات تراخيص مزاولة المهنة في وزارة الصحة وفقاً للأنظمة المعتمدة.

ولفتت الهيئة إلى أن الاختصاصات المعنية تشمل العلوم الطبية المساعدة، والعلوم الصحية، والقبالة، والتمريض، والتقانات الحيوية، وتخصص السمع والنطق، والطب البيطري، ودرجة مساعد مجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

وأكدت الهيئة أن الاختصاصات الأخرى تبقى كما هي وفق القوانين النافذة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أحدثت عام 2021 لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم ووضع معايير واضحة للاعتراف بالشهادات الأجنبية وتعزيز تنافسية التعليم العالي.

