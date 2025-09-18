التعليم العالي ونقابة المعلمين تبحثان آليات تفعيل العمل النقابي داخل الجامعات السورية

دمشق-سانا

‏ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع نقيب المعلمين محمد حسن مصطفى وأعضاء المكتب التنفيذي في النقابة، تفعيل العمل النقابي في الجامعات وسبل تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه.

وبحثا خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم في الوزارة، العلاقة بين النقابة والوزارة وأهمية تفعيل العمل النقابي في الجامعات السورية العامة والخاصة، وسبل تقديم أفضل الخدمات للمعلمين أعضاء النقابة في الجامعات.

‏كما تناول اللقاء التحديات التي تعيق العمل النقابي وأفضل الطرق والسبل لتذليل هذه الصعوبات والتحديات، وخاصة مع وجود نحو 450 ألف عضو في النقابة.

‏الوزير الحلبي أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة على تجاوز الصعوبات، مؤكداً أهمية مكافحة الفساد في النقابات وتنظيمها وتأطيرها، والشفافية والنزاهة في عملها، وتحديد دورها بوضوح في المرحلة القادمة بما يتماشى مع متطلبات التطوير في المرحلة الجديدة.

‏حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص محمد سويد، وللشؤون التعليمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة نمير عيسى.

ويشكل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز العمل النقابي داخل الجامعات السورية وتطوير آلياته بما يخدم المعلمين والقطاع الأكاديمي، ويُنتظر أن تسهم هذه الجهود في تحسين بيئة العمل الجامعي وتعزيز دور النقابات في المرحلة المقبلة.