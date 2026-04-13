طلبة جامعة حمص يطوّرون روبوتاً ذكياً لكشف أمراض المحاصيل ودعم الزراعة الحديثة

حمص-سانا

طوّر فريق من طلبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حمص مشروعاً روبوتياً لدعم الزراعة الذكية وكشف أمراض المحاصيل، محققين المركز الأول في مسابقة “المشاريع الروبوتية للمرحلة الجامعية” ضمن البطولة السنوية الحادية عشرة للروبوت ARC11 Syria التي استضافتها جامعة اللاذقية.

ويعتمد المشروع على تصميم روبوت قادر على التحرك داخل الحقول الزراعية وتشخيص حالة النباتات باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، حيث تُحلَّل صور أوراق النباتات لتحديد إصابتها بالأمراض أو الآفات أو نقص المياه أو الأسمدة، ليجري بعدها اختيار الأداة المناسبة للمعالجة عبر ذراع روبوتية مخصّصة.

وأوضح رئيس نادي الروبوتيك في جامعة حمص الدكتور إياد موراني، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المشروع صُمم للمشاركة في المسابقة انطلاقاً من الحاجة إلى حلول تقنية تدعم القطاع الزراعي، مبيناً أن سوريا بلد زراعي ومن الضروري تطوير وسائل حديثة لاكتشاف أمراض النباتات ومعالجتها ميدانياً.

وأشار موراني إلى أن نادي الروبوتيك يعمل على دعم الطلبة عبر توفير الأدوات والمخابر ومرافقتهم خلال مراحل التنفيذ، لافتاً إلى أن ما حققه الفريق يعكس قدرة الطلبة على الابتكار وتطوير حلول تقنية متقدمة.

بدوره، بيّن الطالب زين العابدين شريف، من السنة الرابعة وأحد أعضاء الفريق، أن الروبوت يتألف من هيكل ميكانيكي وذراع روبوتية وطائرة مسيّرة (درون)، إضافة إلى نظام استقلال كهربائي يعتمد على الطاقة الشمسية، ما يتيح له العمل لفترات طويلة في الحقول.

وأوضح شريف أن الروبوت يتحرك داخل الحقل ويتجاوز العوائق للوصول إلى الشتلات المحددة، وقد جرى تدريبه مبدئياً على شتلات البندورة، حيث يقوم بتحليل صورة الورقة وتحديد حالتها الصحية، فيما تتولى الطائرة المسيّرة مسح الحقل وتقدير كمية الإنتاج المتوقعة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدد الأداة المناسبة لمعالجة النبات باستخدام الذراع الروبوتية، سواء عبر تقديم المعالجة أو تحديد احتياجات النبتة من المياه أو الأسمدة، بما يسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنتاج.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عباس، أحد المشرفين على المشروع، أن الهدف الأساسي يتمثل في تصميم روبوت يخدم الزراعة الذكية ويمكن أن يشكل نواة لمشروعات لاحقة، مبيناً أن الخطوة القادمة ستتركز على تطوير النموذج وتطبيقه عملياً بعد استكمال تجهيزاته التقنية.

ويعكس المشروع توجه الطلبة نحو توظيف التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة، من خلال حلول ذكية تدعم إدارة الموارد بكفاءة وتحسين الإنتاج، بما يعزز الابتكار لدى الشباب ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.