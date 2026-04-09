التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من أذربيجان للمرحلة الجامعية الأولى

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى في كافة الاختصاصات المتوفرة في مؤسسات التعليم الأذربيجانية، وذلك ضمن برنامج “حيدر علييف الدولي للمنح الدراسية”، للعام الدراسي 2027/2026.

وأوضحت الوزارة في إعلان اليوم الخميس تلقت سانا نسخة منه، أن المنح مقدمة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية السورية العامة بفرعها العلمي لدورة عامي (2024 أو 2025).

وبيّنت الوزارة أنه يمكن للطالب أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية خاصة، التقدم للمنح حتى الإثنين 2026/4/20، مرفقاً بالوثائق المطلوبة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتعين على الطلاب الراغبين بالتقدم بعد استكمال الإجراءات لدى الوزارة، التسجيل إلكترونياً على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح PORTAL.EDU.AZ، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 2026/5/18 ولغاية يوم الإثنين 2026/6/1، وتحميل كل وثائقهم مترجمة إلى اللغة الإنكليزية ومصدقة أصولاً من وزارة الخارجية والمغتربين، مؤكدة أن الجانب المانح هو من يقوم بإرسال القبولات، ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحين.

وتتميز المنح بإعفاء كامل من الرسوم الدراسية ورسوم الدورة التحضيرية للغة، وراتب شهري وبدل سكن بما يعادل 470 دولاراً، والتأمين صحي بما يعادل 117دولاراً سنوياً، وتذكرة طيران دولية من الدرجة الاقتصادية ذهاب وإياب ولمرة واحدة في السنة، وتأشيرة دخول واحدة، إضافة إلى إقامة مؤقتة لكل عام دراسي، في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بأي نفقات أخرى.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم للمنح إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل والأوراق المطلوبة، وإجراءات تنفيذ المفاضلة، وماهية المنحة، وواجبات والتزامات الطالب المالية، من خلال الرابط الإلكتروني.

كما يمكن مراجعة إدارة المنح والتبادل الثقافي في الوزارة أو الاتصال على أحد الأرقام (2129860 – 2129861 – 2129863)، وطلب أحد الأرقام الداخلية 2522 أو 2516 للاطلاع على مزيد من المعلومات.

وبرنامج حيدر علييف الدولي للمنح الدراسية، هو منح ممولة بالكامل، مقدمة من حكومة أذربيجان للطلاب الدوليين للعام الأكاديمي 2026- 2027 في أفضل الجامعات الأذربيجانية، وتقدم هذه المنح تكريماً لذكرى الزعيم حيدر علييف، ويستفيد منها سنوياً 100 طالب دولي، وتشمل دراسة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والإقامة الطبية، وتهدف لتعزيز التعاون الأكاديمي.