مباحثات سورية سعودية لتطوير التدريب الصحي وإطلاق منصة للرعاية الجامعية

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع مدير الشركة المتقدمة السعودية لحلول الصحة محمد زمخشري، والمركز السعودي للتدريب الصحي سليم القديمي، التعاون في مجال التدريب والتعليم، وإطلاق منصة “المركز الوطني الافتراضي للرعاية الصحية الجامعية” الإلكترونية، وتأسيس مركز تدريب سعودي – سوري.

وخلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة بدمشق بحث الوفد السعودي الذي ضم أيضاً مديرة البرامج الإستراتيجية في الشركة إيمان الشيخ علي، الفرص الاستثمارية في سوريا، وإمكانية الاستفادة من تجربة الشركة والمركز التدريبي الناجحة في السعودية، وخاصة في مجال التدريب والتعليم في ظل وجود فرصة ضخمة للتدريب في سوريا، وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي فيها، والاحتياج لتوطين التدريب الصحي عالي المستوى فيها للتكيف مع التحديات والمشكلات الصحية.

ولفت الوفد إلى تطلع الشركة لتأسيس مركز تدريب سعودي – سوري بناء على التجربة الناجحة للمركز في السعودية، والذي يعتمد على أربعة مسارات تقوم على توفير البنية التحتية المتطورة، وتدريب القيادات والمدربين لنقل التجربة، والتدريب المتخصص الذي يستهدف كل الكوادر ذات الاختصاص، والتعليم عالي المستوى الذي يتبع أعلى المعايير الدولية وينافس أفضل الكوادر على مستوى العالم.

منصة إلكترونية للرعاية الصحية الجامعية

الوفد استعرض خدمات منصة “المركز الوطني الافتراضي للرعاية الصحية الجامعية”، والتي عملت الشركة على توطينها وفق ثقافة المنطقة، والتي تخدم الطلاب الجامعيين وذويهم والكادر التدريسي وتوافر الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية لهم وتهتم بصحتهم ورفاهيتهم.

وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة الاطلاع على المنصة وتفاصيلها وأهمية التنسيق المشترك والتعاون لترويجها، منوهاً بالشراكة الحقيقية بين سوريا والسعودية، وبالعلاقات المتجذرة التي تربط الشعبين وخاصة بعد التحرير.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن اللقاء يشكل بداية تعاون مشترك، وخاصة في مجال ضبط جودة التعليم واعتمادية الجامعات السورية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للمتابعة مع الشركة وتحديد الاحتياجات، ووضع مخطط لإطلاق المنصة الصحية قبل بدء العام الدراسي.

حضر اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومديرا العلاقات الثقافية، والهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في الوزارة.

وتعنى الشركة المتقدمة السعودية لحلول الصحة بتوفير حلول الرعاية الصحية، وتمتلك خبرات واسعة في تطوير المنظومات الصحية ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتقديم حل فعّال ومستدام للرعاية الصحية والطبية.