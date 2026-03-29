مديرية التربية في حمص تنظم حفلاً فنياً إحياء لذكرة الثورة السورية

حمص-سانا

أقامت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم الأحد حفلاً فنياً على مسرح عبد الحميد الزهراوي إحياءً لذكرى الثورة السورية.

وتضمن الحفل عرضاً مسرحياً بعنوان “وطن لا ينحني”، تناول شخصيات من واقع الثورة السورية، وما تعرضت له من ظلم على يد النظام البائد، إضافة إلى لوحة فنية راقصة بعنوان “شدوا الهمة”، وفقرة غنائية تضمنت مجموعة من أغاني الثورة السورية.

كما أقيم على هامش الحفل معرض فني نفذه الطلاب الموهوبون في المدارس، وتنوعت موضوعاته بين التعبير عن فرحة نصر الثورة السورية ورصد جرائم النظام البائد، حيث ضم المعرض 110 أعمال فنية.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم الدكتورة ملك السباعي في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية تحتفل اليوم بمرور 15 عاماً على الثورة السورية المباركة، مؤكدة أن الشعب السوري سطر خلالها أعظم البطولات والتضحيات، ومشيرة إلى أن شرارة الثورة انطلقت من كتابات على جدران المدارس لأبناء الوطن، ما أيقظ روح ثورة الكرامة.

ولفتت السباعي إلى أن الكوادر التربوية والطلاب اليوم يعملون معاً لبناء سوريا لتعود إلى سابق عهدها ومجدها.

وقالت مدرسة الفنون الجميلة تغريد الخليل في تصريح مماثل: إن المعرض تناول موضوعات تتراوح بين الفرحة بنصر الثورة ورصد معاناة الشعب السوري من إجرام النظام البائد، لافتة إلى حرص الطلاب على المشاركة انطلاقاً من رغبتهم في التعبير عن مواهبهم.

بدورها أشارت الطالبة زينة العابد من ثانوية غرناطة، إحدى المشاركات في المعرض، إلى أهمية مثل هذه المعارض الفنية في تسليط الضوء على مواهب الطلاب وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم.

وتأتي هذه الفعالية في سياق الفعاليات المتنوعة التي شهدتها محافظة حمص احتفالاً بذكرى الثورة السورية، للتأكيد على قيم الانتماء للوطن والمحبة والإخلاص لتضحيات الشهداء.