الأمن الداخلي في حلب يقبض على جاسم الأحمد المنتمي لتنظيم داعش الإرهابي

حلب- سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على المدعو جاسم إبراهيم الأحمد المنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، في مدينة جرابلس شمال شرقي المحافظة، بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن المقبوض عليه أقر خلال التحقيق معه، بتورطه في زرع عبوة ناسفة في مركبة المغدور زكريا حميدي، ما أدى إلى مقتله عام 2022.

كما اعترف بمشاركته في زرع عبوة ناسفة استهدفت أحد مسؤولي الشرطة العسكرية، إضافة إلى ارتكابه جريمة قتل زوجين في بلدة الحيمر بدعوى ممارستهما السحر.

وأشارت الوزارة إلى أنها أُحالت المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتأتي العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا .

