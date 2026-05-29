الشؤون الاجتماعية بدير الزور تتابع عمل فرق الطوارئ ‏والإشراف على أوضاع الأهالي

دير الزور-سانا‏

تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، ‏متابعة عمل فرق الطوارئ والإشراف على أوضاع الأهالي ‏ومراكز الإيواء على مدار الساعة، لمواجهة مخاطر فيضان نهر ‏الفرات.‏

وأشارت المديرية في بيان نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية ‏والعمل في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، إلى أنها تعمل على ‏رفع الجاهزية والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن ‏تقديم الدعم والخدمات الأساسية للأسر المتضررة، وتأمين احتياجاتها ‏الإنسانية.‏

إجراءات لإجلاء القاطنين على ضفاف النهر وفي الحوائج

وأجرى مدير المديرية مهند الحنيدي بالتنسيق مع فرق الهلال ‏الأحمر والدفاع المدني أمس، جولة ميدانية على حي الحويقة، لتحديد ‏مراكز الإيواء في مدرستي التطبيقات وعمر بن الخطاب، تمهيداً ‏لإجلاء الأهالي القاطنين على ضفاف النهر، تحسباً لأي ارتفاع ‏مفاجئ في المنسوب، كما جرى التواصل المباشر مع سكان ‏حويجتَي صكر وقاطع، وتبليغهم عبر مآذن الجوامع بضرورة ‏الإخلاء الفوري حفاظاً على سلامتهم من مخاطر الفيضان.‏

إلى ذلك أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور، أنه ‏تم فصل خط التوتر المغذي لمنطقة حويجة صكر كإجراء ‏احترازي، وذلك بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من ‏التجهيزات الكهربائية المغذية لخط التوتر، مشيرة إلى أن هذا ‏الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة الأهالي وحماية الشبكة الكهربائية. ‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في تصريح سابق ‏تضرر 2400 عائلة بدير الزور، جراء فيضان نهر الفرات بعدة ‏مناطق.‏

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت، تدعيم ‏السواتر ‏الترابية، ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‌‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.‏