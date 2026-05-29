الشؤون الاجتماعية بدير الزور تتابع عمل فرق الطوارئ ‏والإشراف على أوضاع الأهالي

دير الزور-سانا
تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور، متابعة عمل فرق الطوارئ والإشراف على أوضاع الأهالي ومراكز الإيواء على مدار الساعة، لمواجهة مخاطر فيضان نهر الفرات.
وأشارت المديرية في بيان نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، إلى أنها تعمل على رفع الجاهزية والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن تقديم الدعم والخدمات الأساسية للأسر المتضررة، وتأمين احتياجاتها الإنسانية.
إجراءات لإجلاء القاطنين على ضفاف النهر وفي الحوائج
وأجرى مدير المديرية مهند الحنيدي بالتنسيق مع فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني أمس، جولة ميدانية على حي الحويقة، لتحديد مراكز الإيواء في مدرستي التطبيقات وعمر بن الخطاب، تمهيداً لإجلاء الأهالي القاطنين على ضفاف النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ في المنسوب، كما جرى التواصل المباشر مع سكان حويجتَي صكر وقاطع، وتبليغهم عبر مآذن الجوامع بضرورة الإخلاء الفوري حفاظاً على سلامتهم من مخاطر الفيضان.
إلى ذلك أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة دير الزور، أنه تم فصل خط التوتر المغذي لمنطقة حويجة صكر كإجراء احترازي، وذلك بعد اقتراب منسوب مياه نهر الفرات من التجهيزات الكهربائية المغذية لخط التوتر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة الأهالي وحماية الشبكة الكهربائية.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في تصريح سابق تضرر 2400 عائلة بدير الزور، جراء فيضان نهر الفرات بعدة مناطق.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت، تدعيم السواتر الترابية، ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر المحتملة.