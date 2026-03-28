وزير التعليم العالي: مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية قريباً بعد استكمال الإجراءات النهائية

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة قطعت شوطاً متقدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا السورية، وأن الإعلان عنها سيتم خلال فترة قريبة، تُقدّر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن تأخر صدور الإعلان يأتي انطلاقاً من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تكون هذه المسابقة شاملة لكل التخصصات والاحتياجات الأكاديمية في الجامعات والمعاهد العليا، بما يضمن تحقيق التوازن وتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية على مستوى المؤسسات كافة، وعدم حصرها في نطاق محدود.

وبين أنه يجري حالياً العمل على الإعداد النهائي للمسابقة بإشراف مباشر، وبمشاركة مختلف المديريات والجهات المعنية، لضمان صدورها بصورة متكاملة تحقق العدالة والشفافية وتلبي تطلعات الكوادر العلمية.

وأكد الوزير الحلبي المتابعة اليومية لهذا الملف، تأكيداً على أهميته في تعزيز البنية الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة فور استكمال إعدادها واعتمادها أصولاً.

وكان مجلس التعليم العالي وافق مطلع آذار الجاري على إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة القادمة، تشمل أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين، وذلك بهدف تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة أستاذ إلى طالب، انطلاقاً من الرؤية الإصلاحية الرامية إلى تحديث آليات التعيين، وتطوير البيئة الأكاديمية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية ويواكب التطورات العلمية، خدمةً للجامعات السورية وكوادرها والطلبة.