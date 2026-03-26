جامعة الفرات تؤجّل امتحانات التعليم المفتوح بسبب الظروف الجوية في دير الزور

photo 2025 12 31 18 40 16 Copy 860x573 1 جامعة الفرات تؤجّل امتحانات التعليم المفتوح بسبب الظروف الجوية في دير الزور

دير الزور-سانا

أعلنت جامعة الفرات بدير الزور عن تأجيل امتحان التعليم المفتوح يوم غد الخميس، نظراً للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته اليوم الأربعاء: “يُؤجَّل امتحان التعليم المفتوح يوم الخميس ليُعقد في نهاية فترة الامتحانات، وذلك نظراً للظروف الجوية التي تشهدها المحافظة وصعوبة وصول الطلاب إليها”.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت في وقت سابق اليوم، من الظروف الجوية غير المستقرة والهطولات الغزيرة التي سترافق المنخفض الجوي الذي سيؤثر على البلاد، مؤكدة أن الهطولات المطرية ستكون غزيرة في محافظات الحسكة ودير الزور وشرق وجنوب الرقة.

