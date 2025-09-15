فريق الجامعة الافتراضية السورية يتصدر النهائي الوطني الخامس عشر للمسابقة البرمجية

حمص-سانا

اختتمت اليوم فعاليات النهائي الوطني الخامس عشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات (SCPC 15)، التي أُقيمت على مدرج كلية الآداب بجامعة حمص، بتتويج فريق “Water Melon Juice Slayer” من الجامعة الافتراضية السورية بالمركز الأول، بينما جاء فريق “Moz on Tree” من جامعة حمص في المركز الثاني، وحل فريق “Guess The Imposter” من جامعة حلب ثالثاً.

وشارك في المسابقة 78 فريقاً من 22 جامعة سورية حكومية وخاصة، وجرى التنافس وفق المعايير العالمية للبطولة، واستمر لمدة خمس ساعات متواصلة من التفكير البرمجي المكثف.

تخلل الحفل الختامي عرض فيديو تناول مراحل التحضير والتنظيم، إلى جانب تكريم الرعاة وإعلان النتائج النهائية للمسابقة، وشدّد الممثل الإقليمي للمسابقة في سوريا جعفر الخير، على أهمية هذه المنافسات التي تهدف إلى تمكين الطلاب من الوصول إلى العالمية، وتحدث عن تاريخ المسابقة ونشأتها.

وأعرب رئيس جامعة حمص طارق حسام الدين، عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذا الحدث، واصفاً إياه بأنه مساحة حقيقية للإبداع ودعوة للتفكير المنطقي والعمل الجماعي، وأكد أن الأداء الملحوظ للفرق المشاركة يعكس قدرات واعدة يمكن أن تُمثل سوريا في المحافل الدولية بشكل مشرف.

ونوّه الطالب مهند نحال من الفريق الفائز بأن تحقيق المركز الأول كان نتيجة تضافر العمل الجماعي وجهود تدريبية استمرت لأشهر، وأشار إلى أن التجربة أثرت مهاراتهم وستساعدهم على خوض منافسات إقليمية بثقة أكبر.

كما عبر الطالب فرحان الحاج يونس من فريق جامعة حمص، الذي تأهل للمسابقة البرمجية الإقليمية، عن أهمية المشاركة كفرصة لاختبار القدرات في بيئة تنافسية متميزة.

يذكر أن 13 فريقاً من الجامعات السورية تأهلوا للمشاركة في المسابقة الإقليمية للجامعات العربية والإفريقية المقرر عقدها في مصر.