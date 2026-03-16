مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة يبحث تحديث برامجه وشراكاته العلمية

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا” (INA) خلال اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، آلية تطوير عمل المعهد وبرامجه، بما يلبي متطلبات الواقع الإداري، وتعزيز الشراكات العلمية.

وأكد الوزير الحلبي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المعهد، أن المعهد يمثل مشروعاً وطنياً لإعداد القيادات الإدارية المؤهلة، معتبرا أن إصلاح الإدارة يشكل حاجة سيادية تعتمد على الكفاءات والرؤية، إضافة إلى التركيز على إطلاق برامج متخصصة لتطوير القيادة وتحسين الخدمات الحكومية، وربط مخرجات المعهد بمتطلبات الدولة.

ولفت الوزير الحلبي إلى ضرورة إعادة هيكلة المعهد، وتطوير أنظمته ولوائحه، وتعزيز التحول الرقمي من خلال تنفيذ بعض الدورات التحضيرية عن بُعد، وتحديث البرامج التدريبية والتدريسية للدورات التخصصية، بما يتوافق مع متطلبات الواقع الإداري.

كما جرى التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للمعهد وقاعاته، وتعديل مكافآت أعضاء اللجان الفاحصة، وتحديث خطة برامج التدريب المستمر، إضافة إلى تعزيز الشراكات العلمية مع الجامعات والمؤسسات داخل سوريا وخارجها.

وشارك في الاجتماع معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وعميد المعهد الدكتور محمد أكرم القش، وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة والمعهد.

يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث عام 2002، ويمنح شهادة عُليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل ‏الأساسي والتدريب المستمر، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.‏

